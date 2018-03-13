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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۰۶

در صحن علنی مطرح شد؛

توضیحات لاریجانی در مورد شایعات پیرامون زمان طرح استیضاح

توضیحات لاریجانی در مورد شایعات پیرامون زمان طرح استیضاح

رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون برخی شایعات در مورد زمان طرح استیضاح سه وزیر برای جلوگیری از طرح سوال از رئیس جمهور توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  نادر قاضی پوردر نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی اظهار داشت: گفته می‌شود هیئت رئیسه مجلس با پذیرش سه استیضاح مجلس را بازی داده، همچنین گفته می‌شود اصلاحات استیضاح‌ها را آورده تا سوال از رئیس جمهور مطرح نشود.

نماینده مردم ارومیه خطاب به وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: ما سوال از رئیس جمهور را امضا کرده‌ایم و می‌خواهیم که این را قرائت کنیم، سوال این است که آیا آنها که امضا کردند، امضای آنها جعلی است یا خیر. تصویر امضاها را منتشر کنید تا ملت بدانند چه کسی سوال را پس گرفته است.

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر قاضی پور اظهار داشت: اینکه می‌گویید "گفته می‌شود" خلاف می‌گویند زیرا چه سوال از رئیس جمهور باشد یا نه، ربطی به استیضاح ندارد و زمان‌بندی آنها نیز متفاوت است.

وی افزود: وقتی حرفی مطرح می‌شود باید مبنایی عقلایی داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: استیضاح ظرف ۱۰ روز و سوال از رئیس جمهور یک ماه وقت دارد، بنابراین چنین گفته‌هایی صحت ندارد.

کد مطلب 4251281

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