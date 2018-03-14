به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری سه‌شنبه‌شب در نشست با خبرنگاران شهرستان دشتی ضمن گرامیداشت سالروز تاسیس بنیاد شهید به فرمان معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) اظهار داشت: در این مدت بنیاد شهید خدمات ارزنده به جامعه ایثارگری و خانواده معظم شهدا ارائه کرده است.

وی همچنین پیشاپیش روز شهردار را تبریک عرض کرد و از تلاش های شهرداران شهرستان تقدیر کرد و افزود: امیدواریم در سال آینده با تلاش و جدیت بیشتر شاهد فضای شاداب و زیبا در سطح شهرها باشیم.

نادری با تقدیر از تلاش های خبرنگاران و رسانه های شهرستان یادآور شد: رسانه ها فضای بسیار خوبی برای کار وتلاش و فعالیت ایجاد کردند که باید قدردان این زحمات باشیم.

وی با بیان اینکه رسانه های شهرستان در خیلی از موارد پیش قدم هستند، ادامه داد: در سال آینده ادارات شهرستان هر سه ماه یکبار با رسانه ها نشست خبری برگزار کنند و خدمات صورت گرفته در سطح شهرستان انعکاس بدهند.

نادری ادامه داد: هر چه خدمات بیشتر در سطح شهرستان انعکاس داده شود مردم بیشتر امیدوار می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه رسانه های شهرستان تقویت شوند، ادامه داد: مدیران شهرستان نباید از انتقاد ناراحت شوند بلکه باید از این فرصت در راستای تقویت کارها استفاده کرد.

فرماندار دشتی با اشاره به اینکه انتقاد رسانه از مدیران تخریب نیست بلکه در راستای تقویت کار است، ادامه داد: مدیران شهرستان باید از سال آینده ارتباطشان را با رسانه ها بیشتر کنند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مباحثی که ما ملزم به توجه آن هستیم بحث حقوق شهروندی است و این موضوع از تاکیدات ریاست جمهور است.

نادری گفت: خیلی از مردم با قوانین و مقررات و حقوق اولیه خود آشنا نیستند که باید از ظرفیت رسانه‌ها در این خصوص به نحو مطلوب استفاده کنند.