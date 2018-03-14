به گزارش خبرنگار مهر، نرگس فرجاد امین نخستین رمان خود را با نام «مثل شیشه مثل سفال» به زودی منتشر می‌کند.

این نویسنده جوان که دانش‌آموخته رشته مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت است، کارشناسی ارشد خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه الزهرا دریافت کرده است.

فرجاد امین در همین زمینه درباره شکل‌گیری ایده و نگارش مثل شیشه مثل سفال گفته است: ایده‌ی اولیه‌ این رمان برمی‌گردد به دغدغه‌ همیشگی‌ام در مورد انتظار موعود. می‌خواستم در حوزه‌ فرهنگ انتظار تلاشی موثر داشته باشم و این تلاش در چارچوب ادبیات باشد. با مطالعه‌ آثار داستانی در حوزه‌های اعتقادی از نویسندگان داخلی به این نتیجه رسیدم که می‌شود مفاهیم عمیق اعتقادی را هم به خوبی باقی مضامین دراماتیزه کرد.

وی افزود: مثل شیشه مثل سفال از تلاقی دو جریان احساسی و اعتقادی که در بستر زندگی شخصیت‌ها حرکت می‌کند مایه گرفته است.

لازم به یادآوری است فرجاد این رمان را از سال گذشته و در اولین دوره پیش‌رفته رمان بنیاد ادبیات داستانی زیر نظر احمد دهقان تالیف کرده است..

رمان «مثل شیشه مثل سفال» به زودی توسط انتشارات نیستان منتشر می‌شود.