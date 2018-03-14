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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۱۸

بررسی باستان‌شناختی محوطه تل ضحاک فسا از سر گرفته شد

بررسی باستان‌شناختی محوطه تل ضحاک فسا از سر گرفته شد

مسئول اداره میراث‌فرهنگی شهرستان فسا از آغاز طرح بررسی روشمند باستان‌شناختی محوطه تل ضحاک این شهرستان خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان فارس، عبدالحسین رضازاده مسئول میراث‌فرهنگی شهرستان فسا امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۹۶  با بیان خبر فوق گفت: با توجه به اهمیت محوطه تل ضحاک در مطالعات باستان‌شناسی منطقه و نیاز به ازسرگیری پژوهش‌های باستان‌شناسی در این محوطه، طرح بررسی روشمند باستان شناختی محوطه تل ضحاک به‌عنوان گامی مهم در راستای شناخت بیشتر و علمی تر به پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث‌فرهنگی کشور ارسال شد.

او ادامه داد: پس از موافقت پژوهشکده باستان‌شناسی سازمان میراث‌فرهنگی کشور با طرح پیشنهادی، از تاریخ ۱۵ اسفند جاری بررسی‌های باستان شناختی تل ضحاک به سرپرستی محمدصادق روستایی آغاز شده است و تا ۱۵ فروردین ۹۷ ادامه خواهد داشت.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی شهرستان فسا گفت: گاه‌نگاری نسبی محوطه تل ضحاک و شناسایی دوره‌های استقراری آن، تعیین محدوده محوطه در هر دوره استقراری، مطالعه داده‌های فرهنگی به ویژه سفال محوطه و درک مناسبات فرهنگی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همچنین گزینش و آزمون یکی از شیوه‌های روشمند بررسی در مورد محوطه‌های وسیع و چنددوره‌ای از جمله اهداف اصلی این طرح است.

کد مطلب 4251728
فاطمه کریمی

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