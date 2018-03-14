به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان فارس، عبدالحسین رضازاده مسئول میراث‌فرهنگی شهرستان فسا امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۹۶ با بیان خبر فوق گفت: با توجه به اهمیت محوطه تل ضحاک در مطالعات باستان‌شناسی منطقه و نیاز به ازسرگیری پژوهش‌های باستان‌شناسی در این محوطه، طرح بررسی روشمند باستان شناختی محوطه تل ضحاک به‌عنوان گامی مهم در راستای شناخت بیشتر و علمی تر به پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث‌فرهنگی کشور ارسال شد.

او ادامه داد: پس از موافقت پژوهشکده باستان‌شناسی سازمان میراث‌فرهنگی کشور با طرح پیشنهادی، از تاریخ ۱۵ اسفند جاری بررسی‌های باستان شناختی تل ضحاک به سرپرستی محمدصادق روستایی آغاز شده است و تا ۱۵ فروردین ۹۷ ادامه خواهد داشت.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی شهرستان فسا گفت: گاه‌نگاری نسبی محوطه تل ضحاک و شناسایی دوره‌های استقراری آن، تعیین محدوده محوطه در هر دوره استقراری، مطالعه داده‌های فرهنگی به ویژه سفال محوطه و درک مناسبات فرهنگی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همچنین گزینش و آزمون یکی از شیوه‌های روشمند بررسی در مورد محوطه‌های وسیع و چنددوره‌ای از جمله اهداف اصلی این طرح است.