هنوز برگه ای به اسم استعفا به شورا ارسال نشده است

زهرا نژاد بهرام در حاشیه شورای شهر تهران در آغاز جلسه هم اندیشی اعضا که گفته می شود موضوع استعفای شهردار تهران نیز در آن مطرح می شود، گفت: هنوز هیچ برگه ای مبنی بر استعفای شهردار تهران به ما ارائه نشده است.

وی ادامه داد: از صبح بارها در این خصوص توضیح دادم زیرا اگر استعفایی مطرح بود ما به عنوان اعضای شورای شهر تهران باید از آن آگاه می بودیم و برگه ای به دست ما می رسید اما با توجه به اخبار ضد و نقیضی که منتشر می شود به شما رسانه ها حق می دهم که در گرگ و میش خبرهای درست و نادرست قرار بگیرید.

نژادبهرام تاکید کرد: جلسه امروز شورای شهر مربوط به جلسه پایانی و هم اندیشی خود شورا بوده و در حال حاضر شهردار بر سر کار خود است و قرار نیست به این جلسه بیاید.

وی با بیان اینکه اگر قرار باشد خبری منتشر شود مردم زودتر از همه از آن مطلع خواهند شد، گفت: اگر خبر موثقی به ما برسد در خصوص آن اطلاع رسانی می کنیم.

عضو شورای شهر در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا این استعفا به دلیل مسائل مالی پایان سال و پیمانکاران به بعد از عید موکول خواهد شد گفت: من اصل موضوع استعفا را تا این لحظه تایید نمی کنم اما اگر تحلیل از من بخواهید یکی از زوایای احتمالی در صورت استعفا ممکن است همین دغدغه و نگرانی مالی باشد که موکول به بعد از عید می شود اما هنوز اصل موضوع تایید نمی شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگری که گفته می شود شهردار تهران بابت عدم حمایت شورا در خصوص ماجرای برج میلاد از اعضا دلخور است، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و ما در مدیریت شهری ۲۲ عضو هستیم.