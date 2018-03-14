بزرگداشت پروین اعتصامی در رادیو نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، در روز بزرگداشت پروین اعتصامی نمایش رادیویی «سه پرده از زندگی» به کارگردانی مهدی نمینی مقدم از رادیو نمایش پخش می شود.

نمایش رادیویی «سه پرده از یک زندگی» به قلم علی دنیوی ساروی نوشته شده است و در آن به کودکی، نوجوانی و بزرگسالی پروین اعتصامی پرداخته می شود.

امیر فرحان نیا، ایوب آقاخانی، احمد گنجی، سیما خوش چشم، سعیده فرضی، احمد ایرانیخواه، راضیه مومیوند، مهین فرد نوا و محمدرضا علی هنرمندانی هستند که در نمایش رادیویی «سه پرده از یک زندگی» به ایفای نقش پرداخته اند.

این نمایش رادیویی به تهیه کنندگی: فرشاد آذرنیا، کارگردانی: مهدی نمینی مقدم، صدابرداری: حیدر صفدری و افکت: نازنین حسن پور، روز جمعه ۲۵ اسفند ماه ساعت ۱۵:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.