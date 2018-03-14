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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۲۷

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور به کرمانشاه سفر کرد

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور به کرمانشاه سفر کرد

کرمانشاه- به منظور شرکت در گردهمایی منطقه ای ائمه جمعه غرب کشور و بررسی آخرین وضعیت زلزله زدگان استان،رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور به کرمانشاه سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور امروز چهارشنبه به منظور شرکت در گردهمایی منطقه ای ائمه جمعه غرب کشور در سرپل ذهاب که به منظور بررسی روند خدمت رسانی به زلزله زدگان در این شهر برگزار می شود، به استان کرمانشاه سفر کرد.

وی در ابتدای این سفر با آیت الله علما، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه  و همچنین استاندار کرمانشاه دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام حاج علی اکبری ضمن شرکت در گردهمایی مذکور از نقاط مختلف شهرستان زلزله زده سرپلذهاب بازدید به عمل خواهد آورد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور فردا نیز در گردهمایی دیگری که با حضور ائمه جمعه استان های کرمانشاه، لرستان و کردستان در شهرستان کرمانشاه برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 4251994

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