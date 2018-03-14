روس ها پای میز دومین قرارداد IPC/تولید ۴۸ هزار بشکه نفت کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کش و قوس های فراوانی که قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC تجربه کرد، بار دیگر این مدل قراردادی روی میز رفته تا به این ترتیب گام دیگری در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های نفتی کشور برداشته شود. پس از فرانسوی ها این بار نوبت به روس ها رسیده تا آستین بالا زده و حسن همکاری خود را در مرحله عمل نشان دهند. به این ترتیب قرارداد توسعه میادین آبان و پایدار غرب با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت و علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امضا می شود. تفاهمنامه مطالعاتی میدان های مشترک پایدارغرب و آبان، ۲۲ تیره ماه سال ۱۳۹۵ میان شرکت ملی نفت ایران و زاروبژنفت روسیه با هدف اجرای طرح بهبود بازیافت و افزایش تولید و بهره‌برداری از این دو میدان منعقد شده بود.

در قراردادی که عصر امروز میان شرکت ملی نفت ایران و زاروبژنفت امضا می شود، هدف دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۴۸ هزار بشکه در روز و تولید تجمعی اضافی حدود ۶۷ میلیون بشکه طی ۱۰ سال آینده است. در عین حال این قرارداد برای مدت حداکثر ۱۰ سال دیگر و با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. گفتنی است، سهم مشارکت شرکت روسی در این قرارداد ۸۰ درصد و سهم شریک ایرانی ۲۰ درصد است.

اهم شرح کار نهایی شده در قرارداد حاضر شامل انجام مطالعات مهندسی، تعمیر و مجهز کردن چاه ها به پمپ های درون چاهی، بازسازی، تعمیر و نوسازی تاسیسات موجود، نصب تفکیک‌گر، نصب جریان‌سنج چند فازی، تبدیل یک حلقه چاه تولیدی به چاه تزریق پساب و ... در فاز نخست و خرید و نصب واحد انتقال نفت و گاز و آب، حفاری ۸ حلقه چاه توصیفی/تولیدی، خرید و نصب پمپ های درون چاهی، نصب و راه اندازی تفکیک‌گر دائم، انجام لرزه نگاری ۳ بعدی، حفاری کنار گذر و... در فاز دوم برای مجموع هر دو میدان است.

برآورد هزینه های سرمایه ای طرح توسعه میدان های آبان و پایدار غرب معادل ۶۷۴ میلیون دلار آمریکا (شامل هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای و هزینه تعمیر و جایگزینی‌ پمپ‌های درون‌چاهی) است و هزینه های غیرمستقیم معادل ۶۸ میلیون دلار تخمین زده شده است.

به گزارش مهر، میدان مشترک آبان در ۳۸ کیلومتری جنوب غرب شهرستان دهلران و میدان پایدار غرب در ۱۵۰ کیلومتری شمال غرب اهواز و ۳۵ کیلومتری مرکز فرآورشی چشمه خوش در استان ایلام و مرز مشترک جمهوری اسلامی ایران و عراق قرار گرفته اند. تولید نفت فعلی این دو میدان در مجموع ۳۶ هزار بشکه در روز است. مطالعه میدان پایدار غرب به شرکت اوام‎وی اتریش هم واگذار شده بود که با امضای قرارداد امروز، این شرکت عملاً از توسعه این میدان کنار گذاشته شد. زاروبژنفت با حدود نیم قرن سابقه، فعالیت‌های گسترده‌ای در عرصه بین‌المللی دارد و به‌ویژه سال‌های زیادی در حوزه بالادستی صنعت نفت ویتنام فعالیت کرده است.