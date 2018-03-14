وزارت خارجه انگلیس به شهروندان این کشور در روسیه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مترو، وزارت خارجه انگلیس امروز چهارشنبه و به دنبال افزایش بی سابقه تنش ها در روابط لندن با مسکو با صدور بیانیه‌ ای به شهروندان این کشور در روسیه هشدار داد تا از حضور در برخی اماکن خاص خودداری کنند.

در این بیانیه، لندن از شهروندان انگلیس خواسته است تا با در پیش گرفتن جوانب احتیاطی مراقب احساسات ضد انگلیسی در زمان کنونی بوده و در مکان هائی از قبیل چچن، اینگوشتیا، داغستان و یا نزدیک مرزهای روسیه و اوکراین حاضر نشوند.

همچنین در این بیانیه، از شهروندان انگلیسی خواسته شده است تا در تجمعات اعتراضی و تظاهرات ها حضور نیابند.

لازم به ذکر است، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه هفته جاری با ادعای اینکه روسیه «به احتمال بسیار» مسئول بیماری و شرایط جسمانی وخیم «سرگئی سکریپال» و دخترش به دلیل استفاده از یک ماده شیمیایی سمی است، به مقامات مسکو دو روز مهلت داده بود تا در این باره توضیح دهند.

وی همچنین تهدید کرده بود که احتمالاً تحریم هائی را نیز علیه مسکو به اجرا در می آورد.

بالاخره ساعاتی پیش، ترزا می نخست‌ وزیر انگلستان از اخراج ۲۳ دیپلمات روس از این کشور خبر داد.

این اقدام لندن به دنبال اتمام ضرب الاجل ۲ روزه این کشور به روسیه برای توضیح پیرامون موضوع مسمومیت «سرگئی سکریپال» جاسوس سابق روسیه و دخترش به انجام رسیده است.

نخست‌ وزیر انگلیس همچنین اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی کلیه تماس‌های در سطوح عالی میان دو کشور به حالت تعلیق درمی‌ آید.

در دستور صادره از سوی ترزا می، دیدار وزرای خارجه دو کشور نیز که قرار بود در آینده نزدیک برگزار شود، لغو شده است.

در پی این اقدان لندن، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» نیز امروز از روسیه خواست تا گزارش کاملی از گاز سمّی استفاده شده علیه جاسوس سابق روسیه و دخترش را به انگلیس ارائه کند.

این در حالیست که روسیه ادعاهای فاقد هر گونه سند و مدرک انگلیس در این خصوص را قویاً رد کرده است.