به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، حجت الاسلام رحیم جعفری از برگزاری دومین جشنواره منطقه ای «کهن آواهای تنبور» طی سال آینده و در شهرستان دالاهو خبر داد.

وی افزود: بزرگان موسیقی ایران به احترام این موسیقی ارزشمند و بومی در قالب این جشنواره منطقه‌ای در کرمانشاه حضور خواهند یافت.

به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، همچنین به مناسبت فرارسیدن عید نوروز اهالی موسیقی روز ۲۸ اسفند امسال در خانه تنبور شهرستان دالاهو گرد هم می آیند.