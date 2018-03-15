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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۴۳

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه خبر داد:

برگزاری دومین جشنواره منطقه‌ای«کهن آواهای تنبور»دراستان کرمانشاه

برگزاری دومین جشنواره منطقه‌ای«کهن آواهای تنبور»دراستان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری دومین جشنواره منطقه‌ای « کهن آواهای تنبور» در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، حجت الاسلام رحیم جعفری از برگزاری دومین جشنواره منطقه ای «کهن آواهای تنبور» طی سال آینده و در شهرستان دالاهو خبر داد.

وی افزود:  بزرگان موسیقی ایران به احترام این موسیقی ارزشمند و بومی در قالب این جشنواره منطقه‌ای در کرمانشاه حضور خواهند یافت.

به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، همچنین به مناسبت فرارسیدن عید نوروز اهالی موسیقی روز ۲۸ اسفند امسال در خانه تنبور شهرستان دالاهو گرد هم  می آیند.

کد مطلب 4252406

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