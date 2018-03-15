به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان بوشهر، مدیرعامل جمعیت هلال احمر گفت: طی تماس با مرکز کنترل و فرماندهی عملیات امداد و نجات جمعیت هلال احمر مبنی بر غرق شدن یک چوبان تبعه افغانی در حوالی کوه سیاه شهرستان خورموج، پس از هماهنگی با معاونت امدادونجات، تیم واکنش سریع این جمعیت متشکل از غواصان و نجانگران جستجو و نجات به محل حادثه اعزام شدند.

حسین درویشی افزود: این فرد غرق شده که در آب‌های فصلی در اطراف کوه های جنوب شهر خورموج ورود کرده و دچار غرق شدگی شده بود با حضور عوامل امدادنجات جمعیت هلال احمر پس از دقایقی جستجو جسد غریق شده در عمق ۵ متری پیدا و به بالا منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: جسد پیدا شده پس از انتقال به سطح به عوامل انتظامی و قضایی برای سیر مراحل قانون تحویل شد.

مدیرعامل حمعیت هلال احمر استان بوشهر گفت: در ایام پیش رو و تعطیلات نوروز برای عدم وقوع چنین اتفاقات تلخ خواهشمندیم از شنا و یا نزدیک شدن به محل هایی که خطر غرق شدگی وجود دارد خودداری کنید.