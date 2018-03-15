سه هزار نفر در طرح نوروزی استان قزوین مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد در مراسم آغاز طرح رزمایش سراسری ترافیکی و خدمات سفر نوروز ۹۷ که روز پنجشنبه در پلیس راه قزوین زنجان برگزار شد، اظهارداشت:بیش از سه هزار نفر از عوامل اجرایی، امنیتی، راهداری، پلیس راه و جمعیت امداد و نجات

در طرح نوروزی شرکت دارند تا سفرهایی ایمن و بدون حادثه برای مردم رقم بخورد.

وی اضافه کرد:درکاهش تلفات جاده ای خوشبختانه از استان های برتر هستیم و توانسته ایم در چند سال متوالی نسبت به کاهش سوانح جاده ای اقدام کرده ایم و موفق بوده ایم.

معاون عمرانی استانداری قزوین بیان کرد: با تشکیل ستاد سفرهای نوروزی اقدامات لازم برای پذیرایی از میهمانان مهیا شده و در جاده ها نیز با استقرار گشت های پلیس راه، راهداری، امداد و نجات هلال احمر، آتش تشانی، اورژانس، زمینه امدادرسانی به حادثه دیدگان فراهم شده است.

مدیریت بحران در استان آماده مقابله با حوادث است

فرخزاد تصریح کرد: با تشکیل شورای هماهنگی مدیریت بحران آمادگی لازم برای مقابله باحوادث طبیعی احتمالی ایجاد شده و در صورت تغییر شرایط جوی مدیریت بحران صورت خواهد گرفت.

جانشین ستاد سفرهای نوروزی استان قزوین اضافه کرد: در صورت بروز حوادث طبیعی و غیرنترقبه نیازمند مدیریت مدبرانه هستیم که در این راستا تعامل بسیار خوبی میان مدیران دستگاهها وجود دارد تا با مشکلی مواجه نشویم.

فرخزاد اظهارداشت: در استان قزوین با یک کار تیمی هماهنگی تلاش کرده ایم تا ضمن تامین امنیت سفرهای نوروزی زمینه امداد رسانی بموقع در صورت بروز حوادث از سوی نیروهای امدادی صورت گیرذد و ایام نوروز را با کمترین سانحه و آسیب پشت سر بگذاریم.

در ادامه خودروهای موتوری، پلیس راه، یگان ویژه، راهداری، آتش نشانی، جمعیت هلال احمر، اورژانس، امدادخودرو از مقابل جایگاه رژه رفتند و عازم محل ماموریت خود در جاده های استان شدند.