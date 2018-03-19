به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این مطلب به معرفی برخی از این خدمات و ویژگی‌های باغ تالار عروسی شمس العماره می‌پردازیم:

قرار گرفتن خدمات مجالس در کنار باغ

یکی از مهمترین آپشن های خدمات مجالس عروسی در بعضی از کشورها، قرار گرفتن سالن عروسی در کنار یک باغ زیبا با گیاهان زیباست (باغ عروسی یا همان باغ تالار عروسی). این باغ می‌تواند هم مکانی برای تفریح مهمانان باشد و هم مکانی برای فیلمبرداری و گرفتن تصاویر خاطره انگیز از عروس و داماد.

ارائه انواع غذاهای بین‌المللی

غذاهایی که در بهترین خدمات مجالس جهان، عموما از بین غذاهای محبوب ایرانی و گاهی نیز غذاهای دریایی است. با بودن انواع نوشیدنی‌های گرم و سرد، انواع دسر و سالاد، میوه و شیرینی که از لزومات یک خدمات مجالس عروسی باکلاس و شیک است.

کیک و شیرینی

پذیرایی از مهمانان با کیک و شیرینی قبل از خوردن شام نیز از دیگر ویژگی‌های تالار عروسی به شمار می‌رود. کیک عروسی نیز که برای همه خدمات مجالس عروسی که از ملزومات مراسم عروسی است.

گل آرایی کامل مراسم

برای زیبا تر کردن مراسم عروسی در سالن های عروسی از گل آرایی استفاده کنید گل آرایی سالن می‌تواند در قسمت های ورودی سالن، میز میهمان‌ها و میز شام عروس و داماد باشد. وجود این قسمت‌ها نقش بسیار زیادی را برای برگزاری جشن مجلل و باشکوه ایفا می‌کند. در باغ عروسی شمس‌العماره، گل آرایی جز ملزومات است و جلوه خاصی را به سالن عروسی می‌دهد.

جایگاه عروس و داماد

تزئین جایگاه عروس مهمترین گزینه برای مراسم است. در بهترین خدمات مجالس، جایگاه عروس و داماد به نحو چشم نواز و خیره کننده‌ای تزئین می‌شوند که در کنار آن ماشین عروس، دسته گل عروس، سفره عقد، از دیگر خدمات مجالس در جهان به شمار می‌روند.

میهمانداران مجرب و متحدالشکل

بهترین ویژگی‌های باغ تالار عروسی وجود پرسنل آموزش دیده و مجرب با ظاهری یک شکل و زیبا است. در نظر گرفتن لباس‌های شیک و متناسب با رنگ و طرح‌های زیبا در جشن عروسی برای تمامی کارکنان می‌تواند جشن را باشکوه‌تر جلوه دهد.

ظروف غذا

ظرف‌هایی که برای مجالس عروسی استفاده می‌شود، تاثیر زیادی در ارائه خدمات عروسی دارد. در خدمات عروسی باید از ظروف زیبا برای میز شام پذیرایی استفاده کنند. انواع ظروف بلور و پازلی می‌تواند میز شام عروسی را با شکوه‌تر و زیباتر کند.

سرویس کامل مبلمان و صندلی

در تالار عروسی باید از مبلمان و صندلی‌های زیبا با رنگ های شاد استفاده می‌شود. صندلی و مبلمان در همه خدمات مجالس وجود دارد. ولی تفاوت آنها در بهترین مجالس خدمات جهان، زیبایی و لوکس بودن این سرویس است. عموما در بهترین خدمات مجالس عروسی از صندلی‌ها و مبلمان‌های کلاسیک و مدرن استفاده می‌شود. این مبلمان و صندلی‌ها علاوه بر زیبایی و لوکسی راحتی آن نیز مهم است.

کادر حرفه‌ای فیلم برداری و آتلیه اختصاصی

برای مجالس عروسی خود از عکاسان و فیلمبرداران حرفه‌ای استفاده کنید تا تصاویر زیبا را برای شما ثبت کنند. تصویربرداری از جشن عروسی نیازمند تخصص و مهارت است. در بهترین خدمات مجالس، کادر فیلمبرداری به همه فنون و تکنیک های تصویربرداری مسلط هستند.

نورپردازی و موزیک

برای مهیج شدن جشن عروسی نیازمند به بعضی موارد خاص است. از جمله نورپردازی که محیط سالن را زیباتر می کند و جلوه خاصی به آن می‌بخشد. پخش موزیک نیز یکی دیگر از برنامه‌های هیجان آور در سالن های عروسی است. البته در بهترین خدمات مجالس ، موزیک به صورت زنده و توسط موزیسین های مشهور پخش می شود.

آدرس :کرج، بلوار پیام ( جاده قزل الحصار)، بلوار خلیج فارس (ملک آباد) ، باغ تالار شمس العماره، شماره تماس: ۰۹۱۲۱۴۴۴۴۲۴ - ۰۹۱۲۱۰۲۱۸۳۹