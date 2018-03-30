نماهنگ «خانه پدری» به روایت حمیدرضا برقعی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سالروز تولید حضرت علی (ع) نماهنگ «خانه پدری» به کارگردانی میم،ب، مهاجر و روایت حمیدرضا برقعی توسط مرکز موسیقی انقلاب اسلامی (مأوا) در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.

در این نماهنگ گروه موسیقی «تریاد» متشکل از فرید سعادتمند، میلاد بیضاء، نوید صالح زاده و نگار علیمرادی به عنوان آهنگساز، حمیدرضا برقعی شاعر و راوی، سید مهران علوی مدیر تصویربرداری، ابوذر حیدری تدوین، پیام سوری طراح صحنه و لباس، علی شمس مدیر تولید و سید محمد حسین میری و سید محمد صادق حسینی به عنوان تهیه کننده حضور دارند.