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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

در آستانه میلاد مولود کعبه

نماهنگ «خانه پدری» به روایت حمیدرضا برقعی منتشر شد

نماهنگ «خانه پدری» به روایت حمیدرضا برقعی منتشر شد

مرکز موسیقی انقلاب اسلامی (مأوا) در آستانه فرا رسیدن میلاد حضرت علی (ع) نماهنگ «خانه پدری» به روایت حمیدرضا برقعی را منتشر کرد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سالروز تولید حضرت علی (ع) نماهنگ «خانه پدری» به کارگردانی میم،ب، مهاجر و روایت حمیدرضا برقعی توسط مرکز موسیقی انقلاب اسلامی (مأوا) در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.

در این نماهنگ گروه موسیقی «تریاد» متشکل از فرید سعادتمند، میلاد بیضاء، نوید صالح زاده و نگار علیمرادی به عنوان آهنگساز، حمیدرضا برقعی شاعر و راوی، سید مهران علوی مدیر تصویربرداری، ابوذر حیدری تدوین، پیام سوری طراح صحنه و لباس، علی شمس مدیر تولید و سید محمد حسین میری و سید محمد صادق حسینی به عنوان تهیه کننده حضور دارند.

کد مطلب 4260438
علیرضا سعیدی

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