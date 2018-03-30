به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، توماس ماخ از فیلمبرداران مطرح جهان که سابقه‌ همکاری با کارگردان‌های بزرگی مانند ورنر هرتسوگ، ادگار رایتز، الکساندر کلوگه، ورنر شروتر را در کارنامه دارد برای برگزاری کارگاه فیلمبرداری تخصصی در این دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر حضور پیدا می‌کند.

بعضی از فیلم‌های مشهورتر ماخ عبارتند از «آگیره، خشم پروردگار» (ورنر هرتسوگ، ۱۹۷۲)، «هاینریش» (هِلما ساندرس‌برامس، ۱۹۷۶-۱۹۷۷)، «پادشاهی ناپل» (ورنر شروتر، ۱۹۷۸)، «پالرمو یا وولفسبورگ» (شروتر، ۱۹۸۰)، «فیتزکارالدو» (هرتسوگ، ۱۹۸۲)، «قدرت احساس» (الکساندر کلوگه، ۱۹۸۳)، «آخرین سفر والر» (کریستیان واگنر، ۱۹۸۹)، مجموعه فیلم‌های «هایمات» (ادگار رایتز، ۲۰۰۲-۲۰۰۴) و...

جان جیلت منتقد سینما در مارس ۱۹۸۹ در وصف توماس ماخ در نشریه «فیلم دوپ» چنین نوشت: «اگر رائول کوتار فیلمبردار حالا حکم پدرخوانده اولین کارگردانان موج نوی فرانسه را پیدا کرده است، ماخ فیلمبردار آلمانی نیز همین جایگاه را در سینمای نوی آلمان دارد. او تقریباً فیلمبردار اصلی همه فیلم‌های کوتاه و بلند ادگار رایتز و الکساندر کلوگه است که هر دو نقشی اساسی در شکل‌گیری سینمای آلمان از دهه ۱۹۶۰ به این طرف داشته‌اند...»

آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.

سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود