به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از ترجمه کتاب «زندگی تاب آورانه» نوشته برنه براون روز پنجشنبه ۱۶ فروردین در شهر کتاب دانشگاه برگزار می‌شود.

ترجمه این کتاب به طور مشترک توسط آزاده رادنژاد و فرح رادنژاد انجام شده و به تازگی توسط انتشارات آموزه به چاپ رسیده است.

در نشست رونمایی از این کتاب، علاوه بر مترجمان، محمدرضا سرگلزایی روانپزشک و نویسنده نیز حضور داشته و سخنرانی خواهد کرد.

این برنامه روز پنجشنبه ۱۶ فروردین از ساعت ۱۸ در شهر کتاب دانشگاه واقع در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، ضلع شرقی دانشگاه تهران، تقاطع بزرگمهر برگزار می‌شود.