نیروهای مسلح در جهت حمایت از تولیدات داخلی عمل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار عیدانه که با حضور ریاست دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا حجت‌الاسلام علی سعیدی، معاونین، مسئولین و جمعی از کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد، ضمن تبریک سال نو و قدردانی از تلاش بی‌وقفه کارکنان نیروهای مسلح در پیشبرد اهداف و برنامه‌های دفاعی کشور، به به نامگذاری سال ۹۷ از سوی فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) به عنوان «حمایت از کالای ایرانی» اشاره کرد.

سرلشکر باقری در این خصوص اظهار داشت: زمینه‌سازی برای حمایت از کالای ایرانی موجب کاهش تورم، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی و افزایش عدالت اجتماعی در سطح جامعه خواهد شد و نیروهای مسلح با تمام توان و بهره‌گیری از روحیه جهادی، اهتمام لازم را در جهت حمایت از تولیدات داخلی به عمل خواهند آورد.