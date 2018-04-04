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۱۵ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۰۰

در بازار آزاد تهران؛

سکه طرح جدید ۱۷ هزار تومان گران شد/دلار به ۴۸۷۷ تومان رسید

سکه طرح جدید ۱۷ هزار تومان گران شد/دلار به ۴۸۷۷ تومان رسید

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، سکه طرح جدید ۱۷ هزار تومان گران شد؛ ضمن اینکه نرخ دلار در صرافی‌های بانکی هم به ۴۸۷۷ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(چهارشنبه) بازار  آزاد تهران، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۷ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید. در عین حال هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۶۷۳ هزار تومان، نیم سکه ۸۴۳ هزار تومان، ربع سکه ۵۳۱ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳۴۱ هزار تومان است.

هر دلار آمریکا در صرافی های بانکی ۴۸۷۷ تومان، یورو ۶۲۰۵ تومان، پوند ۷۰۵۰ تومان، درهم امارات ۱۳۷۵ تومان و لیر ترکیه ۱۳۳۰ تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۴۳ دلار و ۱۴ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۶۰ هزار و ۷۵۱ تومان است.

کد مطلب 4263069

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    نظرات

    • ناجی خزایی نژاد IR ۰۷:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
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      باسلام خدمت شما.شرایط اخذ وام خودرو چیه .چه مدارکی لازمه..باید کجا برم

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