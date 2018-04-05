حمید پرورشی خرم در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسایی ۷۰ نقطه حادثه خیز در استان خبر داد و اظهار داشت: این تعداد نقاط حادثه خیز در محورهای ارتباطی استان شناسایی شده است.

وی ادامه داد: از مجموع بررسی ۱۰۶ نقطه دارای تصادف در استان همدان ۷۰ نقطه به عنوان نقاط پر تصادف شناسایی شده و با تعیین پیمانکار این نقاط ساماندهی می شوند.

پرورشی خرم افزود: عمده نقاط حادثه‌خیز در محورهای فرعی و روستایی بوده که تمامی آنها آشکارسازی شده است.

وی عنوان کرد: نصب تابلو، خط کشی، نصب مانع و علائم ایمنی از فعالیت‌های اجرا شده برای آشکار سازی این نقاط است.

پرورشی خرم اظهارداشت: شناسایی نقاط پر حادثه و آشکار سازی، ایمن سازی پل ها و پرتگاه ها در محورهای شریانی از اقدامات مهم این اداره کل در افزایش ایمنی است.

معاون راهداری اداره کل راهداری استان همدان با بیان اینکه ۲ هزار و ۶۷۸ کیلومتر راه روستایی آسفالته در استان همدان وجود دارد، عنوان کرد: بیشتر حمل و نقل کالا و مسافر استان همدان از طریق جاده و در محورهای ارتباطی به وسعت پنج هزار و ۱۱۴ کیلومتر انجام می شود.

پرورشی خرم اضافه کرد: ۸۵ کیلومتر از جاده های همدان آزادراه و در محور همدان - ساوه است که حدود ۴.۳ درصد از آزادراه های کشور را شامل می شود.

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این اداره کل افزایش ایمنی و حمل و نقل روان است، یادآور شد: متاسفانه بیشتر تصادفات رخ داده در حوزه استحفاظی راه های تحت نظارت این اداره کل از نوع واژگونی بوده و مطابق نظر کارشناسان، دلیل این نوع تصادفات تخطی از سرعت مجاز، خستگی و خواب آلودگی راننده است.

حمید پرورشی خرم با بیان اینکه همدان در ساخت بزرگراه از استان های پیشرو در کشور است، عنوان کرد: استان همدان نسبت به مساحت خود و استاندارد کشوری دو برابر جلوتر است.