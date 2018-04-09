شفر اشتباهش را اصلاح کرد/ قربانی یکی از بهترین مهاجمان ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران در هفته بیست و هفتم لیگ برتر دو نیمه کاملا متفاوت مقابل سیاه جامگان به نمایش گذاشتند. شاگردان شفر در نیمه نخست بازی قابل توجهی را مقابل سیاه جامگان نداشتند اما در نیمه دوم ۴ بار دروازه این تیم را باز کردند تا یکی از پیروزی های پر گل این فصل را جشن بگیرند.

ایوب اصغرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این پیروزی با ارزش اظهار داشت: وقتی ترکیب استقلال اعلام شد قدری تعجب کردم چون دیدم نه خبری از وریا غفوری در ترکیب بود و نه از خسرو حیدری. با شروع بازی دیدم تیم با ۳ دفاع میانی بازی می کرد و این تغییر سیستم برایم عجیب بود.

وی افزود: دفاع ۳ نفره سیستم جدیدی بود که برای اولین بار آبی پوشان با آن به میدان رفتند و این باعث شد تا این تیم در نیمه نخست نه تنها بازی قابل قبولی در فاز تهاجمی نداشته باشد، بلکه بارها اسیر حملات و ضد حملات سیاه جامگان شود. در کل می توانم بگویم آبی پوشان نیمه اول خوبی نداشتند. اما شفر خودش این موضوع را فهمید و با یک تعویض زود هنگام و ایجاد تغییراتی در بازی در نیمه دوم اشتباهش را اصلاح کرد.

اصغرخانی بیان داشت: کار استقلال وقتی درست شد که سیستم این تیم به دفاع چهار نفره و خطی برگشت و بازیکنان توانستند با شرح وظایفی که با آن آشنا بودند کار کنند. برای همین بود که در نیمه دوم آنها ۴ گل زدند و بارها نیز موفق به خلق موقعیت در این نیمه شدند.

مربی سابق تیم های پایه استقلال افزود: بر خلاف خیلی ها که می گویند یک تیم نباید به سیستم و نفرات ثابتش دست بزند من معتقدم سیستم چرخشی بهتر است. به خصوص وقتی یک تیم ناچار است در سه جام حضور داشته باشد، بازی هایش فشرده است و بازیکن خوب هم به اندازه کافی دارد. تنها با استفاده از سیستم چرخشی است که می توان آمادگی بدنی بازیکنان را در این هفته ها که بازی ها فشرده می شود حفظ کرد و از نظر روحی و انگیزشی نیز بازیکنان را آماده نگاه داشت.

هافبک سابق آبی پوشان در خصوص گلزنی های علی قربانی در این بازی گفت: وی یکی از بهترین مهاجمان حال حاضر فوتبال ایران است که متاسفانه یکسری از هواداران استقلال او را مورد هجمه قرار می دهند و این باعث می شود که اعتماد به نفس یک بازیکن پایین بیاید. قربانی بارها شایستگی های خودش را نشان داده و فعلا بهترین گلزن تیمش است. نمی دانم دلیل این انتقادات که از او می شد چه بود. من این انتقادات را خطی و تخریبی می‌دانم و امیدوارم هواداران استقلال هوشیارتر از این باشند که بازیچه دست دیگران شده و اینچنین بازیکن با کیفیتی مثل قربانی را تخریب کنند.