به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه‌ملت، خانم کورونری مدیر اجرایی شبکه خلع سلاح هسته ای و امنیت اروپا امروز (سه‌شنبه ۲۱ فروردین ماه) با علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و پیرامون مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط پارلمانی بحث و گفت و گو کردند.

بروجردی در ابتدای این دیدار با اشاره به تصمیمات اخیر رییس جمهور آمریکا در نقض تعهدات برجام و خروج از این توافق از سوی این کشور گفت: در صورت خروج کنگره آمریکا از توافق برجام، جمهوری اسلامی ایران انگیزه‌ای برای ادامه راه نخواهد داشت و جهان خواهد فهمید که توانمندی جمهوری اسلامی ایران برای حرکت در این مسیر بیش از توانمندی قبل از توافق است.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران علاوه بر پایبندی به معاهده ان‌پی‌تی دارای پشتوانه فتوای مقام معظم رهبری در عدم استفاده از سلاح‌های هسته‌ای است، تصریح کرد: اصل مخالفت جمهوری اسلامی ایران با بمب هسته‌ای اصلی پایدار و خط قرمز پررنگ ماست.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: قطار فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب توافق متوقف نگشته است و همه شرایط در جمهوری اسلامی ایران برای حرکتی پرشتاب در زمینه فعالیت‌های هسته ای منهای بمب اتمی، مهیا است.

بروجردی در رابطه با تحولات اخیر در منطقه، یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران قویا از تمامیت ارضی کشورهای منطقه از جمله سوریه و عراق حمایت کرده اما تصمیمات رییس جمهور آمریکا بخشی از بحران‌های امروز را شکل داده است. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از بروز هرگونه جنگ و خونریزی حمایت نکرده و طرفدار جدی صلح در منطقه و جهان بوده است.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان با اشاره به نقش اروپا نسبت به موضوع برجام، گفت: انتظار از اروپا، اروپای توانمند در مقابل زیاده خواهی‌ها و هنجارشکنی‌ها نسبت به توافق بین‌المللی برجام است.

کورونری: اروپا به دنبال حفظ برجام است

مدیر اجرایی شبکه خلع سلاح هسته‌ای و امنیت اروپا نیز در این دیدار ضمن ابراز امیدواری حل مشکلات موجود در موضوع برجام، گفت: تردیدی نیست که جمهوری اسلامی ایران خصوصاً در زمینه تجاری با اروپا منافع مشترک دارد هر چند آنگونه که باید از منافع این توافق بهره‌مند نگشته است.

وی در همین زمینه گفت: اروپا به دنبال روش‌هایی جهت حفظ برجام است و در این زمینه تلاش های خود را ادامه خواهد داد.

مدیر اجرایی شبکه خلع سلاح هسته‌ای و امنیت اروپا در پایان ضمن ابراز امیدواری از شکوفایی روابط اقتصادی و تجاری ایران و آمریکا تاکید کرد: حفظ برجام به نفع همه خواهد بود.