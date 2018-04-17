به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کتاب «یک وفاداری بالاتر:حقیقت، دروغ و رهبری» نوشته جیمز کومی ۱۷ آوریل (سه‌شنبه ۲۸ فروردین) منتشر می‌شود.

نویسنده این کتاب که پیش‌تر ریس سازمان اف‌بی‌آی آمریکا بود و در پاسخ به اخراجش توسط ترامپ، دست به کار نوشتن کتاب شد، ماه پیش در توییتر نوشت: آقای پرزیدنت، مردم آمریکا می‌خواهند داستان مرا هر چه زودتر بشوند و آنها می‌توانند قضاوت کنند که چه کسی صادق است و چه کسی نیست.

وی در این کتاب از تجربیاتی حرف زده که تا پیش از این جایی بیان نکرده بود و به مسایلی که در موقعیت خیلی حساس شغلی‌اش در دو دهه گذشته در دولت آمریکا داشت، سخن گفته است.

کومی در این کتاب وارد کریدورهای قدرت شده و درسی به یادماندنی از آنچه می‌تواند یک رهبری تاثیرگذار را شکل دهد، را بیان کرده است.

کومی در آستانه انتشار کتابش در مصاحبه‌ای تلویزیونی که از شبکه ای‌بی‌سی آمریکا پخش شد، ترامپ را از نظر اخلاقی فاقد صلاحیت برای پست ریاست‌جمهوری خواند و گفت او در مراحل اولیه بیماری زوال عقل نیست، بلکه بسیار دروغگوست.

وی رفتار ترامپ را با مافیا مقایسه کرده و او را فردی بی‌شرم خوانده است.

ترامپ ماه مه سال ۲۰۱۷ کومی را از ریاست اف‌بی‌آی برکنار کرد. وی بعد هم در توییتر، او را «با فاصله بسیار زیاد از روسای پیشین، بدترین رییس اف‌بی‌آی در تاریخ آمریکا» نامید.

ترامپ گفته است خاطرات کومی در جهت منافع شخصی او و جعلی است.

«یک وفاداری بالاتر: حقیقت، دروغ و رهبری» نوشته جیمز کومی که به عنوان یکی از ۱۰ کتاب مهم سال ۲۰۱۸ شناخته شده در ۳۰۴ صفحه از سوی فلاریون بوکز به بازار می‌آید.

این کتاب همزمان در نسخه چاپی با جلد سخت به قیمت ۱۷.۹۹ دلار، در نسخه کیندل به قیمت ۱۴.۹۹ دلار و در نسخه شنیداری به صورت سی‌دی به قیمت ۳۹.۹۹ دلار منتشر می‌شود.