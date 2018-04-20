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۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۴۹

مدارک مورد نیاز اعلام شد؛

امکان ثبت تقاضای وام شهریه دانشجویان تا ۱۱ اردیبهشت

امکان ثبت تقاضای وام شهریه دانشجویان تا ۱۱ اردیبهشت

دانشجویان متقاضی وام شهریه براساس بخشنامه وزارت علوم تا ۱۱ اردیبهشت ۹۷ برای ثبت تقاضای وام شهریه فرصت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان، دانشجویان متقاضی وام شهریه می‌بایست ضمن ثبت درخواست وام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس bp.swf.ir در بازه زمانی قید شده مدارک لازم را به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه خود تحویل دهند.

زمان ثبت‌نام در پورتال دانشجویی و تحویل دادن مدارک

ثبت نام وام شهریه (نوبت دوم) از تاریخ ۲۵ فروردین ۹۷ آغاز شده است و تا ۱۱ اردیبهشت ۹۷ ادامه خواهد داشت.

مدارک مورد نیاز ثبت نام

دانشجویان متقاضی وام شهریه باید مدارک، اصل سند تعهدنامه محضری با ضمانت شخص معتبر تنظیم ‌شده توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور به همراه تصویر حکم استخدامی (ضامن کارکنان رسمی و پیمانی) و گواهی کسر از حقوق بنام صندوق رفاه دانشجویان بدون ذکر مبلغ (مخصوص ضامن بازنشسته) ارائه کنند.

کد مطلب 4274818
زهرا سیفی

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