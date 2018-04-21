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۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷

آغاز اردوی آزاد و فرنگی کاران برتر رقابت‌های انتخابی از دوشنبه

آغاز اردوی آزاد و فرنگی کاران برتر رقابت‌های انتخابی از دوشنبه

نفرات برتر نخستین مرحله رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی از روز دوشنبه با حضور در خانه کشتی تهران وارد اردو می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تصمیم شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی اردوی مقدماتی تیم‌های ملی برای شرکت در بازی‌های آسیایی جاکارتا و رقابت‌های جهانی مجارستان طی روزهای سوم تا سیزدهم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

بر این اساس با توجه به نتایج مرحله اول رقابتهای انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی و معرفی نفرات اول تا چهارم هر وزن به همراه سایر نفرات دارای مجوز، مطابق مفاد فرآیند انتخابی تیم‌های ملی و یا کشتی‌گیران دارای مجوز خاص به صورت اختیاری مجاز به شرکت در اردوی مذکور خواهند بود.

همچنین ۱۲ کشتی‌گیر منتخب از تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی جوانان نیز به تفکیک به همراه سرمربی و کمک مربی تیم در کنار کشتی‌گیران بزرگسال یادشده در اردوی مقدماتی حضور خواهند داشت.

کد مطلب 4276573

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