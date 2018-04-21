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۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۲۷

سرپرست شهرداری تهران در همایش بزرگداشت روز جانباز مطرح کرد:

فراهم کردن زمینه های خدمات رسانی به جانبازان در شهر تهران

فراهم کردن زمینه های خدمات رسانی به جانبازان در شهر تهران

سرپرست شهرداری تهران گفت: امیدوارم شهرداری تهران زمینه های خدمت رسانی به شهروندان و به ویژه جانبازان عزیز را در زمینه خدمات شهری، حمل و نقل و مجموعه مباحث فرهنگی و اجتماعی فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیع الله حسینی مکارم صبح امروز طی سخنانی در همایش بزرگداشت روز جانباز که در محل سالن شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی  و تبریک اعیاد شعبانیه، گفت: امیدوارم شهرداری تهران زمینه های خدمت رسانی به شهروندان و به ویژه جانبازان عزیز را در زمینه خدمات شهری، حمل و نقل و مجموعه مباحث فرهنگی و اجتماعی فراهم کند.

سرپرست شهرداری تهران با اشاره به تلاش مجموعه همکاران در شهرداری تهران برای تحقق ماموریت های فرهنگی، اجتماعی و حفظ و پاسداشت ارزش های انقلاب اسلامی، تاکید کرد: امید می رود جانبازان عزیز که برای حفظ نظام اسلامی، انقلاب و ارزش ها از جان خودشان مایه گذاشتند، در استمرار ارزش های اسلامی و تحقق ماموریت ها و اهداف فرهنگی و اجتماعی نیز به ما کمک کنند.

کد مطلب 4276847
نورا حسینی

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