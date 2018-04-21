۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۴۰

صبح امروز؛

هیئت‌هایی از سوی رهبر انقلاب از جانبازان عیادت کردند

صبح امروز چهار هیأت از طرف حضرت آیت الله خامنه‌ای با حضور در منازل تعدادی از جانبازان دفاع مقدس از رشادت، صبر و استقامت ایثارگران تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در سالروز ولادت با سعادت قمر بنی هاشم حضرت اباالفضل‌العباس(ع) و روز جانباز، صبح امروز چهار هیأت از طرف حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در منازل تعدادی از جانبازان از رشادت، صبر و استقامت ایثارگران تجلیل کردند.

حجج اسلام آقایان شهیدی محلاتی، ابوترابی‌فرد، قمی و حاج‌علی‌اکبری به نمایندگی از رهبر انقلاب اسلامی، با حضور در منازل تعدادی از جانبازان ضمن گفتگو با آنان و کسب اطلاع از شرایط زندگی و درمان، از ایثارگری و فداکاری جانبازان سرافراز دفاع مقدس قدردانی کردند.

همچنین نمایندگان ولی فقیه در مراکز استان‌ها و ائمه جمعه سراسر کشور نیز به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در منازل تعدادی از جانبازان سراسر کشور از این یادگاران گران‌قدر دفاع مقدس تجلیل کردند.

