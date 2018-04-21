به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در سالروز ولادت با سعادت قمر بنی هاشم حضرت اباالفضلالعباس(ع) و روز جانباز، صبح امروز چهار هیأت از طرف حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در منازل تعدادی از جانبازان از رشادت، صبر و استقامت ایثارگران تجلیل کردند.
حجج اسلام آقایان شهیدی محلاتی، ابوترابیفرد، قمی و حاجعلیاکبری به نمایندگی از رهبر انقلاب اسلامی، با حضور در منازل تعدادی از جانبازان ضمن گفتگو با آنان و کسب اطلاع از شرایط زندگی و درمان، از ایثارگری و فداکاری جانبازان سرافراز دفاع مقدس قدردانی کردند.
همچنین نمایندگان ولی فقیه در مراکز استانها و ائمه جمعه سراسر کشور نیز به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در منازل تعدادی از جانبازان سراسر کشور از این یادگاران گرانقدر دفاع مقدس تجلیل کردند.
