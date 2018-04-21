به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شیوه نامه انتخاب حوزه مدیریت داوران کشتی کشور، اسامی کاندیداهای عضویت در کمیسیون داوران کشتی کشور به شرح زیر است:
کشتی آزاد و فرنگی:
۱- مهدی (سالار) آقاولی (تهران)
۲- بابک امجدی (تهران)
۳- مهدی بشیرزاده (خوزستان)
۴- مسعود چوبین (همدان)
۵- محمد رحیم پور (کردستان)
۶- کامران سلطانی زاده (تهران)
۷- بهنام شیرمحمدی (تهران)
۸- غلامرضا طاهرخانی (قزوین)
۹- ناصر فروتن (تهران)
۱۰- میلاد قلاوند (خوزستان)
کشتی های سنتی:
۱- مریم ارم آبادی (مازندران)
۲- آمنه سرهنگی (گلستان)
۳- میلاد فرزانه (مرکزی)
۴- علی فیروزپور (مازندران)
۵- مهدی مهراب پور (گیلان)
انتخابات کمیسیون داوران کشتی کشور از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه به صورت پیامکی برگزار و از طریق صفحه اینستاگرام فدراسیون کشتی به صورت مستقیم برای علاقمندان پخش می شود.
نظر شما