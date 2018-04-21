به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شیوه نامه انتخاب حوزه مدیریت داوران کشتی کشور، اسامی کاندیداهای عضویت در کمیسیون داوران کشتی کشور به شرح زیر است:

کشتی آزاد و فرنگی:

۱- مهدی (سالار) آقاولی (تهران)

۲- بابک امجدی (تهران)

۳- مهدی بشیرزاده (خوزستان)

۴- مسعود چوبین (همدان)

۵- محمد رحیم پور (کردستان)

۶- کامران سلطانی زاده (تهران)

۷- بهنام شیرمحمدی (تهران)

۸- غلامرضا طاهرخانی (قزوین)

۹- ناصر فروتن (تهران)

۱۰- میلاد قلاوند (خوزستان)

کشتی های سنتی:

۱- مریم ارم آبادی (مازندران)

۲- آمنه سرهنگی (گلستان)

۳- میلاد فرزانه (مرکزی)

۴- علی فیروزپور (مازندران)

۵- مهدی مهراب پور (گیلان)



انتخابات کمیسیون داوران کشتی کشور از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه به صورت پیامکی برگزار و از طریق صفحه اینستاگرام فدراسیون کشتی به صورت مستقیم برای علاقمندان پخش می شود.