۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۴۵

انتخابات کمیسیون داوران کشتی کشور برگزار می‌شود

انتخابات کمیسیون داوران کشتی کشور صبح فردا یکشنبه در محل خانه کشتی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شیوه نامه انتخاب حوزه مدیریت داوران کشتی کشور، اسامی کاندیداهای عضویت در کمیسیون داوران کشتی کشور به شرح زیر است:

کشتی آزاد و فرنگی:

۱- مهدی (سالار) آقاولی (تهران)
۲- بابک امجدی (تهران)
۳- مهدی بشیرزاده (خوزستان)
۴- مسعود چوبین (همدان)
۵- محمد رحیم پور (کردستان)
۶- کامران سلطانی زاده (تهران)
۷- بهنام شیرمحمدی (تهران)
۸- غلامرضا طاهرخانی (قزوین)
۹- ناصر فروتن (تهران)
۱۰- میلاد قلاوند (خوزستان)

کشتی های سنتی:
۱- مریم ارم آبادی (مازندران)
۲- آمنه سرهنگی (گلستان)
۳- میلاد فرزانه (مرکزی)
۴- علی فیروزپور (مازندران)
۵- مهدی مهراب پور (گیلان)

انتخابات کمیسیون داوران کشتی کشور از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ماه به صورت پیامکی برگزار و از طریق صفحه اینستاگرام فدراسیون کشتی به صورت مستقیم برای علاقمندان پخش می شود.

