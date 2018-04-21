  1. استانها
  2. البرز
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۴۶

استاندار البرز:

ادارات استان البرز چای ایرانی مصرف کنند/لزوم تحقق شعار سال

ادارات استان البرز چای ایرانی مصرف کنند/لزوم تحقق شعار سال

کرج - استاندار البرز با تأکید بر لزوم استفاده از کالاهای ایرانی در ادارات، از ابلاغ بخشنامه‌ای مبنی بر مصرف چای ایرانی در ادارات استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی با تأکید بر لزوم بسیج مردم و مسئولان برای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری، مبنی بر مصرف کالای ایرانی، اظهار کرد: علاوه بر فرهنگ‌سازی برای مصرف کالای ایرانی، ارتقا کیفیت تولیدات داخلی باید به جد مورد نظارت دستگاه‌های مرتبط مسئول قرار گیرد.

وی ادامه داد: ترویج مصرف چای ایرانی و معرفی این برند مرغوب را از ادارات استان آغاز کرده و این امر مهم از هم‌اکنون به‌تمامی دستگاه‌های اجرایی البرز بخشنامه می‌شود.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: اکنون برنج ایرانی به‌عنوان یک برند موفق در داخل و خارج کشور محسوب می‌شود و حتی قیمت بالا نیز مصرف‌کنندگان را از خرید این محصول بازنمی‌دارد و چای نیز در زمره محصولات باکیفیت و سلامت قرار دارد که باید به مردم معرفی شود.

نجفی با اشاره به فواید و مزایای مصرف چای ایرانی، گفت: چای ایرانی در بهترین شرایط، بدون سم‌پاشی و افزودنی‌ها به‌صورت ارگانیک تولید می‌شود بنابراین هیچ‌گونه مواد شیمیایی در آن استفاده‌نشده و عوارض چای بزک‌کرده خارجی را به همراه ندارد.

وی افزود: مصرف مداوم چای خارجی در داخل کشور ذائقه برخی را تغییر داده و گاهی مردم به دلیل ناآگاهی، به عوارض آن بی‌توجه هستند، ازاین‌رو مسئولان و رسانه‌ها باید با فرهنگ‌سازی نسبت به آگاهی بخشی مردم اقدام کنند.

کد مطلب 4277131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها