ادارات استان البرز چای ایرانی مصرف کنند/لزوم تحقق شعار سال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی با تأکید بر لزوم بسیج مردم و مسئولان برای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری، مبنی بر مصرف کالای ایرانی، اظهار کرد: علاوه بر فرهنگسازی برای مصرف کالای ایرانی، ارتقا کیفیت تولیدات داخلی باید به جد مورد نظارت دستگاههای مرتبط مسئول قرار گیرد.
وی ادامه داد: ترویج مصرف چای ایرانی و معرفی این برند مرغوب را از ادارات استان آغاز کرده و این امر مهم از هماکنون بهتمامی دستگاههای اجرایی البرز بخشنامه میشود.
استاندار البرز خاطرنشان کرد: اکنون برنج ایرانی بهعنوان یک برند موفق در داخل و خارج کشور محسوب میشود و حتی قیمت بالا نیز مصرفکنندگان را از خرید این محصول بازنمیدارد و چای نیز در زمره محصولات باکیفیت و سلامت قرار دارد که باید به مردم معرفی شود.
نجفی با اشاره به فواید و مزایای مصرف چای ایرانی، گفت: چای ایرانی در بهترین شرایط، بدون سمپاشی و افزودنیها بهصورت ارگانیک تولید میشود بنابراین هیچگونه مواد شیمیایی در آن استفادهنشده و عوارض چای بزککرده خارجی را به همراه ندارد.
وی افزود: مصرف مداوم چای خارجی در داخل کشور ذائقه برخی را تغییر داده و گاهی مردم به دلیل ناآگاهی، به عوارض آن بیتوجه هستند، ازاینرو مسئولان و رسانهها باید با فرهنگسازی نسبت به آگاهی بخشی مردم اقدام کنند.
