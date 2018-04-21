به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال بارسلونا و سویا دیدار فینال رقابتهای جام حذفی باشگاههای اسپانیا را بامداد روز یکشنبه برگزار کردند که نتیجه آن ۵ بر صفر به سود بارسلونا رقم خورد.

در نیمه نخست این بازی تیم بارسلونا کاملا توپ و میدان را در اختیار داشت و سه بار دروازه حریف را باز کرد.

لوئیس سوارز (۱۴ و ۴۰) و لیونل مسی (۳۱) زننده گل های تیم بارسلونا در این نیمه بودند.

لیونل مسی یک ضربه کاشته دیدنی را در این نیمه نواخت که دروازه بان سویا به شکلی استثنایی آن را دفع کرد. مسی پاس گل دوم سوارز را برای او مهیا کرد. گل نخست سوارز هم روی پاس کوتینیو به ثمر رسید.

بارسلونا در نیمه دوم نیز به حملات خود ادامه داد. در دقیقه ۵۲ اینیستا روی پاس مسی با دروازه بان حریف تک به تک شد و با حرکت بدن او را فریب داد و از زاویه بسته موفق به گلزنی شد.

در دقیقه ۶۹ بارسلونا صاحب یک ضربه پنالتی شد که کوتینیو این ضربه را خلاف جهت حرکت دروازه بان حریف به گل تبدیل کرد.

آبی اناریها بعد از این دو گل هم بازی را تحت کنترل داشتند اما نتوانستند گل دیگری به ثمر برسانند.

آندرس اینیستا که در پایان فصل از بارسلونا جدا خواهد شد در دقایق پایانی بازی تعویض شد و مورد تشویق فراوان همه حاضران در ورزشگاه قرار گرفت که این موضوع اشک های اینیستا را بدنبال داشت.

بارسلونا در نهایت با برتری ۵ بر صفر قهرمان جام حذفی شد و نخستین جام فصل را بالای سر برد.