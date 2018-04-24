جلد نهم «جنگاوران جوان» در بازار/ داستانی فانتزی برای نوجوانان

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین کتاب از مجموعه «جنگاوران جوان» با عنوان «هالت در خطرِ مرگ» نوشته جان فلنگن به تازگی با ترجمه مسعود ملک یاری توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب صدونودوششمین عنوان از مجموعه «رمان نوجوان» است که این ناشر چاپ می‌کند.

این رمان با خرید حق کپی رایت در ایران چاپ می‌شود و «ویرانه‌های گورلان»، «پل آتشین»، «سرزمین یخ‌زده»، «نبرد اسکاندیا»، «جادوگر شمال»، «محاصره مکینداو»، «آزادی ایراک» و «پادشاهی کلاه نمل» عناوین ۸ کتابی هستند که پیش از «هالت در خطر مرگ» در قالب مجموعه «جنگاوران جوان» چاپ شده اند.

در اولین کتاب این مجموعه، شخصیت اصلی داستان ها یعنی نوجوانی به نام ویل، به شاگردی رنجرها پذیرفته می‌شود. رنجرها نگهبان واقعی سرزمین ویل پانزده ساله هستند.

در «هالت در خطر مرگ» هالت و ویل در تعیب باقی مانده فرقه بیگانگان در جنگل با دو مبارز خطرناک روبرو می‌شوند. در نتیجه هالت مورد اصابت یک تیر زهری قرار می‌گیرد. حالا استادِ ویل در بستر مرگ افتاده و فقط یک نفر می‌تواند جانش را نجات دهد. رنجر جوان (ویل) وقت زیادی ندارد و باید از جاده های مخوف و جنگل پر از خطر عبور کند تا به تنها امیدش، یعنی مالکالام جادوگر برسد.

جمله مهم در داستان این کتاب این است: «یک رنجر هیچ گاه تن به مرگ نمی‌دهد!»

«هالت در خطر مرگ» در ۵۱ فصل نوشته شده است. در قسمتی از این رمان می‌خوانیم:

او مقداری پیاز و سیب زمینی را به قطعات کوچک خرد کرد. سپس یک قابلمه فلزی کوچک از میان وسایل پخت و پز انتخاب کرد و آن را بر لبه آتشی که حالا هوراس برپا کرده بود، درست روی خاکسترهای روشن آن قرار داد. وقتی که مطمئن شد قابلمه خوب گرم شده، مقدار کمی‌روغن درون آن ریخت و چند لحظه بعد پیازها را به آن اضافه کرد. پیازها شروع به جلزوولز کردند به رنگ طلایی درآمدند و بوی عطر خوبشان در فضا پیچید. بعد کمی‌سیر به غذا اضافه کرد و با انتهای تکه چوبی که از آن برای هم زدن غذا استفاده می‌کرد، آن را له کرد. بوی پراکنده در فضا مدام بهتر و مطبوع تر می‌شد. بعد دست برد و تقریبا مشتی از چاشنی و ادویه ای را که خودش از قاتی کردن چند چیز درست کرده بود، درون ظرف پاشید. با این کار بوی پخش شده در فضا دوچندان شد. سپس تکه های خرد شده گوشت خرگوش هم به آن اضافه شد و آن ها را هم زد تا در مجاورت پیاز و ادویه خوب سرخ شوند.

حالا هالت و هوراس هم کنار آتش نشسته بودند و با گرسنگی او را در حال پخت و پز تماشا می‌کردند. بوی خوش گوشت و پیاز و ادویه موجود در فضا باعث می‌شد شکم هایشان به قاروقور بیفتد. آن ها روز بسیار سختی را پشت سر گذاشته بودند.

هوراس پس از چند لحظه سکوت گفت: «به همین خاطره که من دوست دارم با رنجرها سفر کنم. شما وقتی موقعیتش دست بده، خوب از خودتون پذیرایی می‌کنید.»

این کتاب با ۴۶۴ صفحه، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۴ هزار تومان منتشر شده است.