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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۴۲

با تصویب مجلس مقرر شد؛

مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی از مزایای «مشاغل سخت» برخوردار می‌شوند

مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی از مزایای «مشاغل سخت» برخوردار می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایراد شورای نگهبان به یک استفساریه‌، مقرر کردند مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان‌آور برخوردار شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح استفساریه بند «الف» تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.

موضوع این استفساریه به شرح زیر است:

«آیا متصدیان مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی که بیمه‌شده‌ تأمین اجتماعی و دارای روابط استخدامی غیرمشمول قانون کار با کارفرمایان خود هستند و از نظر محل، نوع و نحوه انجام کار و همچنین ماهیت سخت و زیان‌آور بودن شغل با مشمولان قانون کار، مشابه و یکسان هستند و کارفرمایان آنها (شهرداری‌ها) به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون بر اساس اجزای ۴ و ۶ بند «ب» همین تبصره، مکلف به پرداخت چهار درصد مابه‌التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی هستند، همانند مشمولان قانون کار، مشمول عنوان «مشاغل سخت و زیان‌آور» مقرر در بند «الف» تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی بوده و نیز از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان‌آور برخوردار می‌شوند یا خیر؟».

در پاسخ این استفساریه آمده است: «بله؛ مشمول عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور مقرر در بند «الف» تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی بوده و نیز از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان‌آور برخوردار می‌شوند».

کد مطلب 4279567

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