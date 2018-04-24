به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح استفساریه بند «الف» تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.
موضوع این استفساریه به شرح زیر است:
«آیا متصدیان مشاغل عملیاتی آتشنشانی که بیمهشده تأمین اجتماعی و دارای روابط استخدامی غیرمشمول قانون کار با کارفرمایان خود هستند و از نظر محل، نوع و نحوه انجام کار و همچنین ماهیت سخت و زیانآور بودن شغل با مشمولان قانون کار، مشابه و یکسان هستند و کارفرمایان آنها (شهرداریها) به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون بر اساس اجزای ۴ و ۶ بند «ب» همین تبصره، مکلف به پرداخت چهار درصد مابهالتفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور به سازمان تأمین اجتماعی هستند، همانند مشمولان قانون کار، مشمول عنوان «مشاغل سخت و زیانآور» مقرر در بند «الف» تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی بوده و نیز از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیانآور برخوردار میشوند یا خیر؟».
در پاسخ این استفساریه آمده است: «بله؛ مشمول عنوان مشاغل سخت و زیانآور مقرر در بند «الف» تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی بوده و نیز از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیانآور برخوردار میشوند».
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