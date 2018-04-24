به گزارش خبرگزاری مهر، پخش فیلم های سینمایی «شعله ور» به کارگردانی حمید نعمت الله و «خاله قورباغه» فرشته طائرپور توسط شرکت بهمن سبز انجام می شود.

«شعله‌ور» ساخته حمید نعمت‌الله در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت و امین حیایی بازیگر نقش اصلی این فیلم دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد را برای بازی در این فیلم به دست آورد. محمدرضا شفیعی تهیه‌کننده این فیلم است.

«خاله قورباغه» به کارگردانی افشین هاشمی و تهیه‌کنندگی فرشته طائرپور برای مخاطب کودک و نوجوان و بر اساس مجموعه تلویزیونی محبوبی به همین نام ساخته شده است. این فیلم به زودی روی پرده می‌رود.

موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز، زیر نظر حوزه هنری در بخش پخش، توزیع و اکران فعالیت می‌کند.