حاصل دیپلماسی وزارت خارجه برای سیستان یک لیوان آب هم نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله دهمرده در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود بر رسیدگی هر چه سریع‌تر به فاجعه خشکسالی استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد.

وی ادامه داد: فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی مردم سیستان به غلط بر مبنای کشاورزی است که وابستگی صد درصد به رودخانه هیرمند را دنبال دارد. در سال زراعی ۹۶- ۹۷ در مرحله اول کشت آبی رها شد، اما متاسفانه برای مراحل بعدی آبیاری محصولات آبی وجود نداشت و در نتیجه مردم مظلوم پس از یک سال زراعی، زحمت و تلاش طاقت فرسا نه تنها محصولی برداشت نکردند، بلکه سرمایه و دار و ندار خود را از دست دادند و این مردم در حیرانی منتظر عنایت نظام مقدس هستند.

هیاتی از طرف رئیس‌جمهور برای تسکین آلام مردم سیستان اعزام شوند

این نماینده مجلس اضافه کرد: باید در سه مقطع کوتاه، میان و بلندمدت یکبار برای همیشه وضعیت این مردم مشخص شود و هیاتی در کوتاه مدت برای تسکین آلام مردم به منطقه اعزام شوند، همچنین با توجه به اینکه بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی منطقه به دلیل عدم تامین آب فاقد کشت هستند، وزارت جهاد کشاورزی باید ضمن برآورد خسارت و تامین کمک‌های بلاعوض نقدی به دامداران و کشاورزان خسارت دیده اقدام موثری کند.

دهمرده با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشاورزی باید با توجه به عدم کشت، وجود جمعیت هزاران واحد دائمی و بحران تامین علوفه در کوتاه و میان مدیریت به تامین علوفه اقدام کنند، افزود: آقای دکتر روحانی تقسیم استان، منطقه آزاد سیستان، مرز سیستان و انتقال آب از دریا یک فرصت است که دستور شجاعانه شما را می‌طلبد.

وی همچنین درباره حقابه رودخانه هیرمند و دریاچه هامون خطاب به وزیر امورخارجه گفت: آقای ظریف درخصوص این حقابه تاکنون چه اقدامی انجام داده ‌اید؟ بارها و بارها گفته‌ام؛ آقای ظریف به تمام مقدسات قسم حاصل دیپلماسی شما برای مردم سیستان حتی یک لیوان آب نشده است لذا از شما می‌خواهم به وظیفه ذاتی خود عمل کنید.

سیستان رکوردار بیکاری میان استان‌های کشور است

دهمرده خطاب به وزرای کار، صنعت و اقتصاد، گفت: سیستان رکوردار بیکاری میان استان‌های کشور است، کارخانه و صنعت قابل توجه‌ای وجود ندارد و با وجود آنکه کلنگ کارخانه لاستیک سازی زابل به زمین زده شده اما پیشرفت قابل توجه‌ای نداشته است به همین دلیل برای جلوگیری از کوچ باید کارخانه‌های ریز و درشت ساخت، بخشودگی سود و دیرکرد وام‌ها طبق قانون اعمال و به معضل ایجاد شده توسط موسسات بانکی همچون کاسپین رسیدگی شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس و وزرای مختلف، گفت: خوب است که به وظایف خود عمل کنند و تا قبل از آنکه خشکسالی سیستان به فاجعه تبدیل شود برای آن کاری کنند چراکه جبران آن غیرممکن خواهد بود.