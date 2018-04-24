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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۵۰

خانزادی در جمع خبرنگاران:

نشست فرماندهان نیروهای دریایی دریای خزر تشکیل می شود

نشست فرماندهان نیروهای دریایی دریای خزر تشکیل می شود

فرمانده نیروی دریایی ارتش در مورد نشست فرماندهان نیروهای دریایی دریای خزر گفت: این نشست در راستای همگرایی برای برقراری امنیت در دریای خزر که برای ما بسیار مهم است تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه ششمین اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند در جمع خبرنگاران در مورد نشست فرماندهان نیروهای دریایی دریای خزر  گفت: این نشست در راستای همگرایی برای برقراری امنیت در دریای خزر که برای ما بسیار مهم است تشکیل می شود.

وی افزود: هدف دیگر از تشکیل این اجلاس این است که اجازه ندهیم هیچگونه نا امنی از بیرون بر این منطقه تحمیل شود و همچنین اجازه ندهیم هیچ نیروی فرامنطقه ای و یا حتی یک بازیگر غیر دولتی از خارج از منطقه در دریای خزر حضور داشته باشد.

دریادار خانزادی در پایان گفت: در این اجلاس معمولا ۵ کشور شرکت می کنند که هم اکنون نمایندگان ۳ کشور حاضر هستند که احتمال می دهیم دو کشور دیگر نمایندگانی در حد وابسته نظامی به این نشست اعزام کنند.

کد مطلب 4280148
هادی رضایی

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