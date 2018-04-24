به گزارش خبرنگار مهر، نورالله طاهری عصر امروز در نشست خبری هفته سلامت افزود: به طور مثال آخرین پرداختی سازمان تأمین اجتماعی به ما در اسفندماه سال ۹۵ بوده که از آن پس تاکنون ریالی پرداخت نکرده است.
وی با بیان اینکه آخرین پرداختی بیمه سلامت نیز در مردادماه پارسال انجام شد، اظهار کرد: مجموع بدهی ما به پزشکان، پرستاران و کارکنانمان حدود ۵۰ میلیارد تومان است که در صورت پرداخت مطالبات ما از سوی بیمه تمامی مشکلات ما در بحث حقوق و کارانه رفع میشود.
طاهری تصریح کرد: با تمامی مشکلات موجود اما کارانه کارکنان تا شهریورماه پارسال را پرداخت کردیم و اضافهکاریهای کارکنان درمانی نیز در ماههای مهر و آذر نیز پرداخت شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی آبادان با بیان اینکه بهرغم وجود مشکلات مالی در پرداختها باز هم در حوزه پرداخت در سطح دانشگاههای کشور در رتبه اول و یا دوم قرار داریم، گفت: به طور حتم درصدد رفع مشکلات هستیم، واقعیت امر این است که بیمهها باید مطالبات ما را بدهند تا بتوانیم طلب کارکنان و پزشکانمان را بپردازیم.
طاهری افزود: در زمان حاضر در میان ۶۳ مرکز دانشگاهی در سطح کشور به لحاظ برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان در جایگاه سوم قرار داریم.
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