توقف شیب تند افزایش سزارین/دو میلیون زایمان طبیعی رایگان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسم جان بابایی شب گذشته در چهارمین کنگره بین المللی تولید مثل در مرکز همایش های رازی تهران، گفت: یکی از موضوعاتی که در بسته طرح تحول سلامت به آن توجه شد، موضوع ترویج زایمان طبیعی و درمان ناباروری بود. دو مقوله ای که در آنها شاخص های خوبی نداشتیم.

وی با اشاره به افزایش میزان سزارین و کاهش زایمان طبیعی در کشور تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت، افزود: در بعضی از استان ها آمار سزارین به بالای ۹۰ درصد هم رسیده بود.

جان بابایی به انجام زایمان طبیعی رایگان در طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: تا کنون دو هزار اتاق زایمان طبیعی در کشور راه اندازی شده و طی سه سال گذشته دو میلیون زایمان طبیعی در طرح تحول سلامت انجام شده است.

معاون وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که بعد از اجرای طرح تحول سلامت شاهد توقف شیب تند افزایش میزان سزارین بودیم، ادامه داد: در عین حال شاهد شیب ملایم رو به افزایش زایمان طبیعی هستیم.

جان بابایی با تاکید بر اینکه برای افزایش روند زایمان طبیعی در کشور می بایست زیرساخت های لازم را فراهم کنیم، افزود: این وضعیت، بیشتر از همه تعصب متخصصین زنان و زایمان و ماماها را می خواهد که از حقوق زنان کشورمان برای داشتن زایمان سالم و بی خطر، تلاش کنند.

وی اظهارداشت: ترویج زایمان طبیعی رایگان در طرح تحول سلامت، باعث شده میزان سزارین در برخی استان ها به زیر ۲۵ تا ۳۰ درصد برسد.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه از بازنگری بسته ترویج زایمان طبیعی با رویکرد جدید خبر داد و گفت: در رویکرد جدید، موضوع اعتباربخشی مراکز درمان ناباروری و افرادی که این خدمات را ارائه می دهند، مورد توجه قرار می گیرد.

وی از اعطای مدرک درجه یک عالی به آن دسته از بیمارستان هایی که آمار سزارین آنها به زیر ۳۰ درصد برسد، خبر داد و افزود: برای تک تک استان ها، برنامه افزایش زایمان طبیعی و کاهش آمار سزارین را داریم.

جان بابایی به موضوع مراقبت از نوزاد اشاره کرد و گفت: بالا بودن آمار سزارین منجر به افزایش تولد نوزادان نارس خواهد شد، بنابراین به دنبال ترویج زایمان طبیعی برای داشتن نوزاد سالم خواهیم بود.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه به ارائه خدمات درمان ناباروری به عنوان یکی دیگر از برنامه های وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: در برخی از استان ها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد زنان در سنین باروری، نابارور هستند.

وی با اشاره به وجود ۸۰ مرکز درمان ناباروری در کشور که ۵۰ درصد آنها دولتی هستند، گفت: ما اصرار به دولتی بودن این مراکز نداریم، بلکه می خواهیم از طریق خرید خدمت از بخش خصوصی در استان هایی که مراکز درمان ناباروری بخش دولتی وجود ندارد، به مردم خدمات ارائه بدهیم.