درختان نبض دارند و شبها حرکت می کنند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، درختان همیشه ریشه در خاک دارند و تمام عمر خود هیچ حرکتی نمی کنند. اما تحقیقی جدید عکس این موضوع را نشان می دهد. به عبارت دیگر شاخه های درختان در شب ها در ارتفاعی پایین تر قرار می گیرد. همچنین درختان شب ها طی چرخه خواب خود نبض دارند.

در این تحقیق دانشمندان دانمارک و بلغارستان حرکات ۲۱ گونه درخت را به هنگام شب و با استفاده از یک روش تحقیق سه بعدی با دقت بالا به نام terrestrial laser scanning بررسی کردند.

این تحقیق نشان داد برخی از درختان چرخه خواب دارند. در چنین چرخه ای، شب شاخه های درختان فرو می افتد و در ارتفاعی کمتر از روز قرار می گیرد. از سوی دیگر بدنه درختان نبض دارد که حدود یک دقیقه طول می کشد. این نبض در حقیقت فرایند پمپاژ آب به داخل درخت است.

البته مدت هاست که دانشمندان می دانند درختان چرخه خواب دارند و شب ها برگ ها و شاخه های خود را تکان می دهند. اما حالا آنها متوجه شدند درختان در شب شاخه های خود را پایین تر نیز می آورند به طوریکه گاهی اوقات ارتفاع شاخه ها در شب ۱۰ سانتی متر کمتر از روز است.

از آنجا که این روند به تدریج اتفاق می افتد به سختی می توان با چشم غیر مسلح آن را دید. اکنون محققان متوجه شدند برخی از گونه های درختان حرکاتی متناوب دارند.

آندراس زلینسکی از دانشگاه آرهاس در این باره می گوید: ما قبلا حرکت متناوب درختان به اندازه یک سانتیمتر را در چرخه ۲تا ۶ ساعت ردیابی کردیم. این حرکات به تغییر فشار آب در گیاهان مربوط است و به طور موثر نشان می دهد درخت آب را به درون خود می کشد.

به گفته محققین تمام درختان مورد بررسی حرکات متناوب به مدت یک دقیقه را داشتند اما چرخه خواب فقط در ۷ نوع درخت مشاهده شد.

جالب آنکه بازه خواب درختان همیشه ۱۲ ساعت نبود.

همچنین به گفته دانشمندان بیماری ها و عوامل دیگر نیز به حرکت درختان منجر می شود. بیشترین میزان حرکت به درخت مگنولیا تعلق دارد که در شب، طی سه چرخه شب حرکت می کند.