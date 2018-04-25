علیرضا قربانی از اجرای آهنگ جام جهانی انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قربانی با انتشار متنی از خوانندگی در یکی از قطعه های مربوط به جام جهانی فوتبال روسیه به رهبری شهرداد روحانی انصراف داد.

در متن ارسالی از سوی علیرضا قربانی آمده است:

« به نام ایزد مهرآفرین/ در روزهای اخیر، خبری مبنی بر تولید و حضور اینجانب به عنوان خواننده قطعه‌ای با همراهی ارکستر سمفونیک تهران و به رهبری جناب شهرداد روحانی برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در رسانه‌ها منتشر شد که ضمن سپاس از همه هم‌میهنان عزیزم لازم می‌دانم توضیحاتی را در این زمینه خدمتتان ارایه کنم.

بزرگترین سعادت و افتخار برای هر هنرمند، انجام فعالیتی برای میهن خویش و تولید اثری در سطح ملی و فراملی است و اولین شرط ماندگاری و پذیرش یک اثر هنری، راستی و صداقت در بطن و متن آن اثر است. به عبارتی دیگر یک اثر هنری باید از دل و جان هنرمند برخاسته باشد تا بتواند بر دل‌ها بنشیند.

البته لازم به تکرار نیست که متاسفانه در این سال ها کار هنری سمت و سویی بیگانه با اصل معنا و خاستگاه بی‌بدیل آن پیدا کرده و غالبا چون ابزاری برای امرار معاش به کار می آید. شاید هم با توجه به شرایط اجتماعی نتوان چندان ایرادی به خالقان این نوع آثار و حتی مخاطبانشان گرفت اما وقتی صحبت از کاری در شأن مردم بزرگ ایران و تولید اثری ملی به میان می‌آید هنرمندان باید با دقت نظری ژرف به آن نگاه کنند تا دچار لغزش و خطایی تاریخی نشوند.

اساسا رسالت و جهان بینی هنرمندان و دیدگاه‌های آنها دربزنگاه‌هایی چنین است که محک می‌خورد و اگر با چشمی باز و دلی آگاه به توانایی، خاستگاه و اهداف خویش ننگرند ممکن است دست به کاری بزنند که در افق و تار و پود وجودشان که در پس سالیان عمر ممارست، تجربه و اندیشه تعریف شده نگنجد و قطعا ارتکاب و سر نهادن با هر انگیزه ای برای ورود به آن عرصه، بی صداقتی محض با خویش و سپس خیانت به مخاطبان و مردمی است که همواره و در سخت ترین شرایط همراه و همدوش با هنرمندان راستین شان بوده و هستند.

طی این روزها و با تعمق و دقت بیشتر به این نتیجه نزدیک‌تر شدم که جنس و محتوای موسیقی که من در طی حدود ۲۲ سال فعالیت و تلاش حرفه‌ای در آن رشد و پرورش یافته‌ام و هویت و اصالت هنری مهمترین رکن آن است، ممکن است با نتیجه و خروجی که عزیزان دست‌اندرکار و سفارش‌دهنده اثر از آن توقع دارند و به حق هم بایستی حاصل شود، ناهمگون و ناهماهنگ باشد و از این رو نتوانم خواسته خیل عظیم مخاطبان و علاقه‌مندان گرانقدر این رویداد مهم ورزشی و بین‌المللی را مرتفع سازم.

اینجانب برخود فرض می دانم که از همه عزیزان و و دوستانم از جمله استاد شهرداد روحانی، مسئولان وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد، جناب ساعد باقری، بنیاد رودکی و مدیر عامل محترم آن بنیاد که صمیمانه و با مهر مرا لایق و شایسته اجرای اثری به مناسبت حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی دانسته و خالصانه تمامی شرایط و امکانات لازم برای حضور اینجانب را مهیا نمودند، کمال سپاسگزاری را دارم و علی‌رغم میل و خواسته‌ام که برداشتن گامی هرچند کوتاه در این مسیر بوده و هست، صادقانه باید اعلام نمایم که متاسفانه از همکاری و مشارکت در این رویداد معذورم.

در پایان برای همه دست اندرکاران و هنرمندان ارزشمندی که افتخار حضور و مشارکت در تولید این رویداد مهم را دارند و همچنین برای تیم ملی فوتبال ایران عزیزمان آرزوی موفقیت و کامیابی دارم.

با مهر، علیرضا قربانی/ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷»