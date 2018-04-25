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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۵۵

شنبه هشتم اردیبهشت ماه؛

شب داریوش شایگان برگزار می شود

شب داریوش شایگان برگزار می شود

شب داریوش شایگان با حضور و سخنرانی اساتید برجسته در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری مجله فرهنگی و هنری بخارا و مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی مراسم شب داریوش شایگان برگزار می شود.

در این مراسم اساتید برجسته ای چون سید مصطفی محقق داماد، کاظم موسوی بجنوردی، محمدعلی موحد، رضا داوری، مصطفی ملکیان، ژاله آموزگار، غلامحسین ابراهیم دینانی، آیدین آغداشلو، بهالدین خرمشاهی، کامران فانی، حامد فولادوند، فتح الله مجتبایی و نصرالله پورجوادی به سخنرانی خواهند پرداخت.

شب داریوش شایگان شنبه هشتم اردیبهشت ماه از ساعت ۱۵ در مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی برگزار می شود.

کد مطلب 4281101
سارا فرجی

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