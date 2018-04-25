ورود زبان فارسی به امتحانات پایانی دوره متوسطه هامبورگ آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، غلامرضا کریمی با بیان اینکه در نظام‌های آموزشی کشورهای مختلف دنیا معمولاً زبان‌های خارجی بر اساس نیاز دانش آموزان تعریف می‌شود، گفت: در کشور آلمان که سیستم آموزشی متنوعی در ایالت‌های آن حاکم است، به درخواست دانش آموزان و متقاضیان، برنامه درسی زبان‌های خارجی ازجمله فرانسه، اسپانیولی، انگلیسی تدریس و مورد امتحان قرار می‌گیرد.

وی افزود: اخیراً زبان فارسی به همراه زبان‌های عربی و ایتالیایی به‌عنوان زبان‌های خارجی موردعلاقه دانش آموزان، اضافه‌شده است.

کریمی اضافه کرد: در نظام آموزشی ایران، این مورد در آیین‌نامه شورای عالی آموزش‌وپرورش در مورد انتخاب یکی از زبان‌های روسی، ایتالیایی، اسپانیولی، آلمانی و فرانسه دیده‌شده است که بر اساس نیاز دانش آموزان، مجاز به ارائه و اخذ امتحان هستند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور ادامه داد: تلاش‌های بنیاد سعدی در کشورهای مختلف منجر به موفقیت‌هایی درزمینه توسعه زبان فارسی در دانشگاه‌ها، مدارس و واحدهای آموزشی عمومی شده است که قابل‌تقدیر است.