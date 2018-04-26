واقعه طبس برای همیشه درسی بزرگ به آمریکایی ها داد

به گزارش خبرنگار مهر، نوذر نعمتی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم تجدید میثاق جمعی از نیروهای مسلح با آرمان های امام(ره) که در حرم مطهر ایشان برگزار شد، طی سخنانی ضمن تبریک روز جوان گفت: حضرت علی اکبر(ع) در واقعه کربلا بین ۱۸ الی ۲۰ سال سن داشتند، در واقعه کربلا و روز عاشورا این حضرت ۳ خصوصیت بصیرت، ولایت مداری و شجاعت مشهور هستند و این مسیر رو آگاهانه انتخاب کردند، که باید این ۳ ویژگی سرمشق همه جوانان باشد.

نعمتی سپس خطاب به سربازان جوان بیان داشت: سرباز کلمه بسیار مقدس و بزرگ است، هرکس زمانی که بخواهد در جامعه خدمتگزاری خود را به ملت نشان دهد، خود را سرباز می نامد و در نیروهای مسلح کارکنان وظیفه به طور خاص به لقب سرباز مفتخر هستند.

وی با بیان این که سربازان جوان نماد امنیت ملت ایران بوده و همه مردم برای سربازان احترامی ویژه قائل هستند، ادامه داد: کلمه سرباز در ذهن مردم مترادف با امنیت، جوان مردی و ایثار است و هرجا سرباز باشد امنیت، اقتدار، تمامیت ارضی وجود دارد و در جامعه آرامش نوید داده می شود.

خدمت سربازی چگونگی اداره زندگی را به جوانان می آموزد

جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت: در بلایای طبیعی که اتفاق می افتد سربازان با عمل، خود را به مردم ثابت کرده اند و جدا از اتفاقات امنیتی و نظامی در زلزله اخیر کرمانشاه قشر عظیمی که به مردم کمک می کردند، کارکنان وظیفه و سربازان بودند.

وی اضافه کرد: فلسفه سربازی در واقع استعداد ها را شکوفا می کند و انسان را آماده می کند برای یک زندگی پر نشاط و این هم انتظارات و هم فلسفه وجود سربازی است.

نعمتی اظهار داشت: در سربازی، افراد از شهر ها و اقوام مختلف جمع می شوند و یک دوران متفاوتی از خانواده و مدرسه را طی می کنند و با یک محیط قانون مند آشنا می شوند و آمادگی لازم را برای ورود به جامعه پیدا می کنند و یاد می گیرند چگونه یک زندگی را اداره کنند.

واقعه طبس به آمریکایی ها درسی بزرگ برای همیشه داد

جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی به سال روز واقع طبس که در پنجم اریبهشت ماه در اول انقلاب که رخ داد اشاره کرد و گفت: همه طراحان نظامی آمریکا عملیاتی را طراحی کرده بودند که ضربه کاری به انقلاب وارد کنند، ایران نیز تجهیزاتی نداشت تا بتواند متوجه این عملیات شود، آمریکایی ها در این عملیات تا عمق کشور هم نفوذ کردند ولی در طبس آن طوفان، طومار طراحان نظامی استکبار را به هم پیچید.

نعمتی اضافه کرد: امام یک جمله بزرگی را در این رابطه فرموده است « تا هنگامی که ما در مسیر انقلاب و اسلام با وحدت کامل و مخلصانه حرکت کنیم خداوند پشیبان ما است و خودش پوز دشمن را به خاک می مالد.»

وی افزود: لاشه هواپیما ها و بالگرد ها و نیروهای آموزش دیده آمریکایی در طوفان صحرای طبس برای همیشه درسی را به استکبار داد که با یک نظام الهی خود را درگیر نکنند و به ما هم این درس را داد که در مسیر اسلام با خلوص نیست حرکت کنیم خداوند پشتیبان ما است و در دوران دفاع مقدس نیز این اتفاق افتاد.