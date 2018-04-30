عرضه ترجمه های جدید فردوسی پور و خاکسار در نمایشگاه

روزبه کیائیان مدیر فروش نشر چشمه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور این ناشر در نمایشگاه کتاب گفت: یکی از کتاب های مهم مان که امسال در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می کنیم، ترجمه عادل فردوسی پور از کتاب «هنر خوب زندگی کردن» از رالف دویلی است که پیش از این ترجمه وی را به همراه دو تن از همکارانش از کتاب دیگر این نویسنده یعنی «هنر شفاف اندیشیدن» چاپ کرده ایم. این ترجمه با گرفتن حق کپی رایت از ناشر اصلی چاپ می شود. به غیر از این دو کتاب، ترجمه کتاب «فوتبال علیه دشمن» را نیز با ترجمه فردوسی پور چاپ کرده ایم که با نسخه های تجدید چاپی اش در نمایشگاه حضور خواهد داشت.

وی افزود: اثر دیگر مهم مان، کتاب متن و تصویری «موش و گربه» اثر بزرگمهر حسین پور کاریکاتوریست است که با نگاه به «موش و گربه» عبید زاکانی تولید شده است. در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران با بیش از ۴۰ عنوان جدید در زمینه های ادبیات داستانی، شعر، سینما، هنر و فلسفه و تاریخ حضور خواهیم داشت که این رقم جدا از عناوین تجدیدچاپی مان است. از نمایشگاه سال گذشته تا امسال، بیش از ۱۷۰ عنوان کتاب به چاپ رسانده ایم.

مدیر فروش نشر چشمه گفت: در بخش ادبیات ایران، کتاب مهمی که به نمایشگاه می آوریم، رمان «طریق بسمل شدن» از محمود دولت آبادی است که با تیراژ ۳۰ هزار نسخه آن را به چاپ رسانده ایم. رمان ایرانی دیگرمان، عاشقانه «فقط ده ساعت» از احمد پوری است که سومین کتاب داستانی این مترجم شعر است.

کیائیان درباره دیگر کتاب های ترجمه جدید این نشر گفت: ترجمه جدید «آخرین قارون» از اسکات فیتزجرالد و «تهوع» از ژان پل سارتر دیگر تازه های ما هستند. «تهوع» را حسین سلیمانی نژاد ترجمه کرده که سال گذشته رمان «سن عقل» دیگر کتاب سارتر را با ترجمه اش چاپ کردیم. «آفتاب‌پرست‌ها» از آگوآلوسا داکونیا با ترجمه مهدی غبرایی هم دیگر ترجمه مهم جدید چشمه است. به علاوه رمان «پروژه خونین او» با ترجمه پیمان خاکسار هم در روزهای نمایشگاه عرضه خواهد شد.

وی در پایان گفت: جلد هفتم تاریخ فلسفه‌ راتلج با عنوان «کالیبان و ساحره»، «نظریه‌ فمینیسم» و مجموعه کامل آثار محمود استادمحمد از دیگر آثارمان در نمایشگاه امسال هستند.