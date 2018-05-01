العامری: منظومه امنیتی عراق از قوی ترین ها در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، هادی العامری دبیر کل سازمان بدر و رئیس ائتلاف الفتح عراق امروز سه شنبه اعلام کرد که منظومه امنیتی عراق از قوی ترین منظومه های امنیتی در منطقه است.

وی در جریان سخنرانی در استان صلاح الدین گفت: خواستند که عراق را هدف قرار دهند اما این کشور با وجود همه توطئه ها به مقابله برخاست. دنیا در برابر این پیروزی بزرگ بر تروریسم در عراق سرتعظیم فرو می آورد. بسیاری از کشورها با وجود امکانات زیاد در برابر تروریستها ناتوانند.

العامری گفت: برخی رسانه های مغرض اینگونه القا می کنند و مدعی هستند که حشد شعبی فقط از شیعیان است و این ظلم بزرگ به اهل سنتی که در عملیاتها شرکت کرده اند، است. در عملیات های دیاله، الضلوعیه، نبرد صلاح الدین تا نبرد آزادسازی کامل تکریت سنی ها مشارکت داشتند. دشمنان برای اینکه عراق را تکه تکه کنند مدعی می شوند که فقط حشد شعبی از شیعیان تشکیل شده است.

دبیر کل سازمان بدر و رئیس ائتلاف الفتح بیان کرد: خواستند که عراق را ذلیل کنند اما عراق عزیز و کریم با تمامیت ارضی و ملت یکپارچه خارج شد. همه عراق با داعشی ها به مخالفت برخاستند و امروز به منظور حفظ پیروزی باید وحدت کلمه و صفوف حفظ شود و گزینه دیگری غیر از وحدت ما نیست.