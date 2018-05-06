به گزارش خبرنگار مهر، مسعود هاشمی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از معلمان دبیرستان صدرای خرم آباد با اشاره به اینکه نوک پیکان فعالیت ها در مدارس علوم و معارف اسلامی(صدرا)، مسائل تربیتی و ارزش های اخلاقی است، اظهار داشت: اما در عین حال مسائل آموزشی را فراموش نکرده ایم و در این حوزه هم با جدیت تلاش می کنیم.

وی با بیان اینکه برای تحقق این اهداف مشارکت والدین و خانواده ها ضروری است، تصریح کرد: در سال تحصیلی جاری، بیش از ۵ جلسه مشورتی را با اولیای دانش آموزان داشته ایم که خوشبختانه حضور پررنگی داشته اند و به ما در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان کمک کرده اند.

در مسائل تربیتی، پرورشی و آموزشی از دانش آموزان کمک گرفته ایم و نظر آن ها را نیز جویا شده ایم

مدیر دبیرستان علوم و معارف اسلامی خرم آباد با تاکید بر اینکه تلاش ما در راستای حاکمیت مدیریت خرد جمعی در اداره مدرسه بوده است، افزود: حتی در مسائل تربیتی، پرورشی و آموزشی از دانش آموزان هم کمک گرفته ایم و نظر آن ها را نیز جویا شده ایم و سپس برنامه های خود را اجرا کرده ایم.

دانش آموزان مدرسه را سرسبز کردند

هاشمی با اشاره به اینکه با مشارکت پررنگ دانش آموزان فضای سبز مدرسه را احداث کردیم و امروز زنگ تفریح دانش آموزان در کنار درختان و گل هایی که خود آن ها کاشته اند، می گذرد، ادامه داد: این قبیل اقدامات باعث شده تا دانش آموزان به مدرسه و فضای آموزشی خود علاقمند باشند، حتی برای تابستان نیز نوبت تعیین کرده اند تا از فضای سبز مدرسه حفاظت کنند.

وی با بیان اینکه این خود دانش آموزان هستند که محیط مدرسه را پاکیزه نگه می دارند و مدرسه را مدیریت می کنند، تصریح کرد: حتی در اردوهای تفریحی و فرهنگی برگزار شده از سوی مدرسه، دانش آموزان اردوها را مدیریت کرده اند و با مشارکت خود نشان داده اند که مهارت های مدیریتی و کار گروهی در آن ها ارتقا یافته است.

ارتقای مشارکت اجتماعی دانش آموزان با حضور در مناسبت های اجتماعی

مدیر دبیرستان علوم و معارف اسلامی خرم آباد یادآور شد: در راستای ارتقای مشارکت اجتماعی دانش آموزان، امسال دانش آموزان با حضور در موکب های سطح شهر به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی کردند.

هاشمی با تاکید بر اینکه در بخش آموزشی نیز آزمون های مستمری را برای سنجش و ارتقای سطح علمی دانش آموزان برگزار می کنیم و پیش بینی می کنیم امسال دانش آموزان ما در کنکور موفقیت های چشمگیری داشته باشند، افزود: برای ورود به مدارس صدرا شرط معدل و آزمون های کتبی پیش بینی شده که همین امر حضور دانش آموزان نخبه و توانمند را در این مدارس تضمین می کند.