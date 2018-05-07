به گزارش خبرنگار مهر، ولاء کلباسی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت آغاز پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه اصفهان با بیان اینکه هر ساله به طور معمول سالیانه یک هزار و ۲۰۰ نفر در حوزه‌های علمیه اصفهان پذیرش می‌شوند، اظهار داشت: هر ساله پذیرش حوزه‌های علمیه اصفهان با هدف فراگیری علوم پایه و مقدماتی، فهم عمیق علوم و معارف اسلامی بر اساس قرآن و مکتب اهل بیت (ع)، تربیت عالمان صاحب نظر در رشته‌های علوم حوزوی، تولید علم و اندیشه ناب اسلامی و تامین نیازهای فرهنگی و پژوهشی و پرورش اندیشمندان و اساتید حوزه و جوامع اسلامی از بهمن‌ماه آغاز می‌شود.

وی با اشاره به شرایط عمومی پذیرش ابراز داشت: برخورداری از صلاحیت‌های اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، برخوردار بودن از سلامت جسمی و روحی، دارابودن حداقل تحصیلات برای آغاز دوره‌های آموزشی، نداشتن منع وظیفه و احراز شرایط سنی از جمله این شرایط است.

مسئول پذیرش حوزه‌های علمیه اصفهان با بیان اینکه همچنین شرایط اختصاصی برای پذیرش وجود دارد که شامل قبولی در آزمون کتبی و قبولی در مصاحبه است، ابراز داشت: همچنین تایید سلامت جسمی و روحی از مرکز خدمات و تایید صلاحیت اخلاقی دفتر تحقیق و نظارت، از جمله شرایط اختصاصی پذیرش است.

وی ادامه داد: تعهد تحصیل تمام وقت حداقل تا پایان سطح یک و قبولی در آزمون تثبیتی پس از تحصیل سه ماهه در حوزه علمیه از شرایط مهم پذیرش نهایی در حوزه های علمیه است.

کلباسی با اشاره به اینکه تحصیل در حوزه های علمیه شامل مقطع عمومی (سطح یک) و مقاطع تکمیلی است، گفت: مقطع عمومی خود شامل دو بخش مقدمات و سطح یک است که در این دو مقطع طلاب دروسی ماند علوم پایه و مقدماتی (ادبیات عرب و منطق) را فرا می گیرند و با علوم اسلامی مانند فقه، اصول تفسیر عقاید آغاز می شود.

وی با بیان اینکه تحصیل در این مقطع تمام وقت است و مدت آن شش سال است، تاکید کرد: مقطع تکمیلی شامل سطح دو، سه و چهار است و در سطح دو طلاب به تحصیل دوره فقه و اصول استدلالی تفسیر، فلسفه و کلام پرداخته و بنیه خود را برای ورود به سطح عالی تقویت می کند.

تحصیل فقه و اصول استدلالی در سطح سه مقطع تکمیلی

مسئول پذیرش حوزه‌های علمیه اصفهان با بیان اینکه مدت تحصیل در این مقطع به طور متوسطه سه سال است، گفت: همچنین در سطح سه طلاب به تحصیل فقه و اصول استدلالی، کلام، فلسفه اسلامی، رجال، تبلیغ و نهج البلاغه در سطحی بالاتر می پردازند و مدت آن با تدوین پایان نامه به طور متوسط دو سال است.

وی اضافه کرد: در سطح چهار طلاب با تحصیلات و پژوهش در فقه و اصول استدلالی می تواند در رشته‌های یاد شده متخصص و صاحب نظر شوند و با تدوین رساله علمی و کسب امتیاز لازم مدرک سطح چهار دریافت کنند.

کلباسی تاکید کرد: با وجود اینکه تا پایان تیرماه امکان ثبت نام در حوزه‌های علمیه وجود دارد اما تا ۱۵ مردادماه نیز پذیرش حوزه‌های علمیه را ادامه می‌دهیم.