برپایی نمایشگاهی از ۵ دهه فعالیت صادق تبریزی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار زنده یاد صادق تبریزی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در نگارخانه بهنام دهش‌پور آغاز به کار می کند. صادق تبریزی نقاش، مبدع سبک نقاشیخط و از پیشگامان مکتب سقاخانه است.

مهرداد فلاح نقاش و گردآورنده آثار این هنرمند درباره این نمایشگاه گفت: ۳۰ اثر از این هنرمند شامل طراحی، کالیگرافی و مینیاتورهای سبک مدرن که از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۴ توسط وی خلق شده اند در این نمایشگاه برای آشنایی هنردوستان به نمایش در می‌آید. در آثار صادق تبریزی که بعضی از آنها با مضامین طنز نیز آمیخته شده، اشکال هندسی و نگارگری به سبک مدرن به کار رفته است.

صادق تبریزی متولد ۱۳۱۷ در تهران بود و سال گذشته بر اثر ابتلا به بیماری سرطان درگذشت.

آثار این نقاش پیشگام ایرانی در موزه‌های دنیا مانند مجموعه‌ گری دانشگاه نیویورک، موزه هان چین، موزه هنرهای معاصر تهران و موزه‌های بانک ملی، بانک سپه و بانک پاسارگاد نگهداری می‌شود.

بلیت های این نمایشگاه برای حمایت از بیماران مبتلا به سرطان در سایت خیریه دهش پور به فروش می‌رسد.

این نمایشگاه از ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۹ تا ۱۵ در نگارخانه بهنام دهش‌پور به نشانی خیابان شهید لواسانی(فرمانیه غربی)، خیابان شهید جباریان(فروردین سابق)، کوچه مسجدی، کوچه مرمری، پلاک ۱۳ دایر است.