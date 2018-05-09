به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، سیدمهران عالم‌زاده در آیین معارفه سیدرضا میرحسینی، به عنوان «سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری» گفت: به‌دلیل اینکه شهرداری یک نهاد اجتماعی است، روابط‌عمومی شهرداری باید با قشرهای مختلف جامعه ازجمله نخبگان و اصحاب رسانه و به‌طور کلی با تمام شهروندان رابطه‌ نزدیک و تعامل جدی داشته باشد.

وی با بیان اینکه روابط‌عمومی یک نهاد تخصصی است و نباید در این رابطه ساده‌انگاری داشته باشیم، گفت: روابط‌عمومی، یکی از واحدهای حساس در هر دستگاهی است و در شهرداری‌ها به‌دلیل کارکرد شهرداری، کار روابط‌عمومی از حساسیت بیش‌تری برخوردار است.

شهردار کرمان افزود: ارتباط شهروندان با شهرداری بیشتر از هر دستگاهی است؛ بنابراین، کار در حوزه‌ روابط‌عمومی شهرداری نیاز به تلاش شبانه‌روزی دارد.

عالم‌زاده ادامه داد: انتظار داریم روابط‌عمومی در دوره‌ اخیر، فقط روابط‌عمومی شهردار نباشد؛ بلکه روابط‌عمومی تمام معاونت‌ها و سازمان‌های شهرداری باشد؛ ضمن اینکه ارتباط با مردم مهم‌ترین دغدغه‌ ماست.

وی از تشکیل کارگروهی در حوزه‌ رسانه و اطلاع‌رسانی خبر داد و گفت: در شهرداری کرمان نیاز داریم اطلاع‌رسانی را به‌صورت کلی و در همه‌ حوزه‌های مجازی، واقعی، خبرگزاری‌ها و مطبوعات ببینیم؛ ضمن اینکه موضوعات مربوط به رسانه و اطلاع‌رسانی در شهرداری باید با هماهنگی اصحاب رسانه دنبال شود.

شهردار کرمان افزود: اگر اصحاب رسانه در کنار ما باشند، ارزیابی بهتری از عملکرد شهرداری خواهند داشت و عملکردها را بهتر نقد می‌کنند.

عالم‌زاده در ادامه، ضمن تشکر از تلاش‌های محمد ایلاقی، مدیر سابق روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمان گفت: ایلاقی، در چند ماه اخیر، همراهی بسیار مطلوبی با حوزه‌ شهردار داشت و به‌صورت شبانه‌روزی و در موضوعات مختلف کارها را پیش برد.

وی با بیان اینکه اعتقاد داریم در حوزه‌ مدیریت شهری باید تغییر و تحول اتفاق بیفتد، گفت: مردم انتظار دارند اصلاحاتی در سیستم ببینند؛ اگرچه با تغییر رویکرد می‌شود اصلاحات را انجام داد، اما با تغییر مدیر این کار سرعت بیشتری می‌گیرد.

شهردار کرمان به علاقه‌مندی محمد ایلاقی در حوزه‌ فرهنگی و هنری اشاره کرد و گفت: ایلاقی، به‌زودی در حوزه‌ فرهنگی و هنری مشغول به‌کار خواهند شد که امیدواریم در هر سمتی که مشغول شدند، منشأ خدمت باشند.

عالم‌زاده از سیدرضا میرحسینی، سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری نیز به‌عنوان فردی که هم در حوزه‌ مهندسی و هم در حوزه‌ مطبوعات و رسانه پرتلاش است، یاد کرد و گفت: تخصص و آشنایی میرحسینی به امور فنی شهرداری، موجب می‌شود در حوزه‌ روابط‌عمومی نیاز به کارشناس حوزه‌ فنی نداشته باشد.

وی از میرحسینی خواست با ایجاد ساختار مطلوب در روابط‌عمومی شهرداری کرمان، تلاش کند عملکرد شهرداری به شهروندان منتقل شود و صدای شهرداری را به مردم برساند.

محمد ایلاقی، مدیر سابق روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمان نیز ضمن تشکر از شهردار کرمان گفت: در هر کجا که شهردار محترم صلاح بدانند، هم‌چون گذشته تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرم.

سیدرضا میرحسینی، سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرمان نیز ضمن تشکر از حُسن اعتماد شهردار کرمان، مدیریت روابط‌عمومی را مسئولیت بسیار سنگینی دانست و اظهار امیدواری کرد بتواند به بخشی از خواسته‌های شهردار کرمان در حوزه‌ی روابط‌عمومی جامه عمل بپوشاند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم مظلومیت شهرداری کرمان به جامعه منتقل شود؛ چراکه کار کارکنان شهرداری در حوزه‌های مختلف، ایثارگری است و کارکنان شهرداری با دشواری‌های فراوان در حوزه‌های مختلف مشغول به‌کار هستند.

سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرمان بر فعال شدن حوزه‌ بین‌الملل روابط‌عمومی هم تأکید کرد و گفت: باید با شهرهای مختلف دنیا به‌ویژه شهرهای کشورهای اسلامی و شهرهایی که از نظر تاریخی با کرمان مشابهت دارند، ارتباط برقرار کرده و از توان خدمات فنی و مهندسی آن‌ها استفاده کنیم.

میرحسینی دوره‌ جدید شهرداری کرمان را با حضور عالم‌زاده، شهردار کرمان، دوره‌ای طلایی دانست و گفت: اینکه شهردار کرمان نسبت به روابط‌عمومی و رسانه‌ها دقت دارند و در این زمینه وقت می‌گذارند تا کار روابط‌عمومی و ارتباط دوسویه با مردم و رسانه‌ها را تبیین کنند، جای قدردانی دارد.

لازم به ذکر است در این آیین شهردار کرمان ضمن معرفی سیدرضا میرحسینی، به‌عنوان سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرمان، از خدمات محمد ایلاقی، مدیر سابق روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمان تقدیر کرد.