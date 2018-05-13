به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش بانک مرکزی در خصوص قیمت خرده فروشی کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۴ اردیبهشت نسبت به هفته مشابه سال قبل، قیمت تخم مرغ ۶۹.۶ درصد، گوشت قرمز ۲۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۲۴.۴ درصد، چای ۲۰ درصد و روغن نباتی ۱.۹ درصد رشد داشته است؛ همچنین قیمت خُرده فروشی گروه حبوب ۳ درصد، میوه‌های تازه ۱۲.۸، سبزی های تازه ۹.۱ درصد و قند و شکر ۴.۱ درصد کاهش یافته‌اند.

بر این اساس نرخ لبنیات، برنج و حبوب نسبت به هفته قبل از آن ثابت اما نرخ تخم مرغ ۶.۱ درصد، گوشت قرمز ۰.۶ درصد، قند و شکر ۳.۴ درصد و چای ۳.۱ درصد افزایش و میوه‌های تازه ۲.۷ درصد، سبزی‌های تازه یک درصد، گوشت مرغ ۱.۴ درصد و روغن نباتی ۰.۱ درصد کاهش یافت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. همچنین بهای تخم مرغ معادل ۶.۱ درصد افزایش داشت و شانه‌ای ۱۲۶ هزار تا ۱۷۰ هزار ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب بهای عدس و لوبیا چشم بلبلی بدون تغییر بود. قیمت نخود و لپه نخود هر یک معادل ۰.۲ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۲ درصد تا ۰.۴ درصد افزایش یافت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری نارنگی عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سـبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت سیب زرد معادل ۲.۷ درصد، پرتقال درجه یک ۲.۹ درصد، نارنگی ۸.۵ درصد و کیوی ۰.۸ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۷ درصد تا ۲۲.۷ درصد کاهش داشت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت کدو سبز معادل ۱۰.۹ درصد، پیاز ۴ درصد و سبزی‌های برگی ۰.۸ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۹ درصد تا ۵.۶ درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۰.۶ درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۴ درصد افزایش ولی بهای گوشت مرغ ۱.۴ درصد کاهش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل ۱.۲ درصد، شکر ۵.۶ درصد و چای خارجی ۳.۱ درصد افزایش ولی بهای روغن نباتی مایع ۰.۲ درصد کاهش یافت. قیمت روغن نباتی جامد ثابت بود.