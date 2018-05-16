ورزش شهرستان بیجار نیازمند اختصاص اعتبار بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله کریمی صبح امروز در نشست با روسای هیأت‌های ورزشی بیجار که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در سالن شهدای گمنام فرمانداری برگزار شد به وضعیت ورزش در شهرستان بیجار اشاره کرد و اظهار داشت:مردمان شهرستان بیجار دارای فرهنگ غنی هستند چرا که با وجود کمبود امکانات و مشکلات با صبر و متانت در برابر مشکلات صبوری پیشه کرده‌اند.

وی خواستار توجه ویژه به حوزه جوانان شد و افزود:انتظار می رود ورزش و جوانان استان کردستان به حوزه جوانان که مغفول مانده است بیش از پیش رسیدگی و توجه کند.

وی ادامه داد:همچنین حوزه بانوان نیز در شهرستان بیجار مغفول مانده که انتظار می رود دو حوزه مهم بانوان و جوانان هرچه سریعتر رسیدگی و فعال شود.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تزریق اعتبارات به حوزه ورزش شهرستان بیجار اشاره کرد و بیان داشت: مردم بیجار و هیأت ورزشی از نبودها نگران نیستند بلکه وجود تبعیض ها است که مردم را نگران کرده است و اگر اعتباری هم وجود دارد باید به صورت عادلانه در تمام شهرستان‌ها تقسیم شود.

وی به برخی از پروژه های نیمه تمام در این شهرستان اشاره کرد و گفت:تعمیر و تجهیز و بازسازی ورزشگاه ۱۷ شهریور ،ستخر سرپوشیده، زورخانه یاسوکند، پیست موتورسواری، خوابگاه ورزشی ۲۰۰ نفر ورزشکاران از جمله پروژه‌هایی است که نیازمند تلاش در تسریع اجرا است.

کریمی به ضرورت برگزاری مسابقات کشوری در شهرستان بیجار تاکید کرد و اظهار داشت:تا کنون مسابقات کشوری بدنسازی، تکواندو، والیبال در بیجار برگزار شده است و در این راستا این شهرستان سابقه درخشانی دارد.

وی همچنین از تجلیل ۵۰ نفر از قهرمانان ورزشی این شهرستان خبر داد و تاکید کرد:باید از قهرمانان ورزشی به خوبی تقدیر شود و در همین راستا سعی شده تا از ۵۰ نفر از قهرمانان ورزشی این شهرستان تقدیر و تجلیل به عمل آید.