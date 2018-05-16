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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۱۲

فراخوان نهاد رهبری دانشگاهها به دانشجویان؛

اگر در دیدار با رهبر معظم انقلاب بودید چه نکته ای مطرح می کردید

اگر در دیدار با رهبر معظم انقلاب بودید چه نکته ای مطرح می کردید

نهاد رهبری در دانشگاهها امسال برای اولین بار فرصت جدیدی برای حضور دانشجویان در دیدار با رهبر معظم انقلاب ایجاد کرد. دانشجویان می توانند دیدگاه های خود را در این زمینه ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها؛ هر سال در ایام ماه مبارک رمضان، جمعی از دانشجویان و اعضای تشکل‌های دانشجویی با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار می‌کنند و نفراتی به نمایندگی از جمع به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره‌ی مسائل مختلف کشور و جامعه‌ی دانشجویی در حضور رهبر انقلاب می‌پردازند.

با توجه به محدودیت سخنرانان دانشجویی این مراسم، شما می توانید حرف ها و دیدگاه های خود را در قالب دو پاراگراف (حداکثر ۳۰۰ کاراکتر) یا حداکثر یک دقیقه فیلم (به صورت افقی تصویربرداری شود) ارسال کنید. گفتنی است گزارشی از نظرات ارسالی دانشجویان به دفتر معظم له تقدیم خواهد شد.

لازم به ذکر است برای تعدادی از دانشجویانی که نظرات خود را در این سامانه  ثبت کنند به قید قرعه دعوتنامه ای جهت حضور در دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب تقدیم می شود.

علاقمندان می توانند نظرات خود را تا روز جمعه مورخ ۴ خردادماه ۱۳۹۷ از طریق فرم ثبت نظرات ارسال کنند.

از این آدرس http://portal.nahad.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=546&fkeyid=&siteid=546&pageid=78914 می توانید وارد فرم شوید.

کد مطلب 4298958
زهرا سیفی

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